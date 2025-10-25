Ноември месец ще започне с циганско лято, показват дългосрочните прогнози.

В резултат на сформирането на антициклон от 31 октомври докъм 5-6 ноември се очертава едно много слънчево и топло време, прогнозира пред вестник „Телеграф“ климатологът проф. Георги Рачев.

На обяд ще бъде топло, а сутрин - сравнително хладно. Максималните температури в този период ще бъдат високи за ноември. Те ще достигат 14-17 градуса.

В събота времето ще бъде сравнително топло, защото максималните температури ще останат между 16 и 20 градуса, като в Югоизточна България температурите ще бъдат над 20 градуса.

Циклон

В неделя следобед и през нощта срещу понеделник слабо изразен средиземноморски циклон ще мине с център по южната граница на България. Той ще доведе относително повсеместни валежи от дъжд. Температурите слабо ще се понижат с 2 до 4 градуса.

Валежите ще продължат и в понеделник, като във вторник местата дъжд ще бъдат доста по-малко и температурите ще се понижат с още 1-2 градуса, като в сряда и четвъртък ще бъде най-хладно от цялата седмица, като максималните температури ще бъдат между 13 и 17 градуса.

Милена Димитрова