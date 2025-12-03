Н яма да има референдум за еврото. Това реши Народното събрание, след като отхвърли искането на Румен Радев да се проведе национално допитване за това дали България е готова да въведе единната европейска валута от 1 януари 2026 г. Предложението бе подкрепено само с 81 гласа "за" от депутатите от "Възраждане" ИТН, "Алианс за права и свободи" (АПС), МЕЧ, "Величие", в това число и един от БСП. Гласовете "против" бяха 135, а "въздържал се" - 3.

Същевременно лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обяви, че ще поискат от президента Румен Радев да свика заседание на КСНС, за да се обсъди "незаконното" влизане на страната в еврозоната без да бъде приет бюджета за 2026 г в евро.

Възраждане

Преди това по време на дебатите от "Възраждане" разпънаха трансперат в пленарна зала с надпис: "Референдум за лева. Не на еврото".

Тихомира Михайлова