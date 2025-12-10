Н ад 1000 случая на изрисувани с графити влакове и мотриси са регистрирани за последните три години. Това съобщиха от „БДЖ-Пътнически превози“ за „Телеграф“ на фона на последния фрапиращ случай, при който френската тестова мотриса, станала известна като „Дарт Вейдър“, бе омазана от графити „майстори“, и то в охранявано депо.

Тест

Влакът, собственост на румънския клон на френския производител на жп състав „Алстом“, е у нас с тестова задача. През април тази година транспортното министерство подписа договор с френския гигант за производството и доставката на 35 нови електрически мотриси „Корадия“. Всяка мотриса от модела е с 6 вагона и 351 места, от които 51 са първа класа. Влаковете са снабдени с климатик, Wi-Fi връзка и места за хора с увреждания, детски колички и велосипеди. Проектът се финансира изцяло с пари от Европейския съюз, а общата цена на мотрисите плюс гаранционно обслужване за 15 години е малко над 1 млрд. лв. Първите 12 мотриси по НПВУ трябва да пристигнат у нас през лятото догодина.

Инцидент

Заради сертификацията на бъдещите влакове у нас бе изпратена тестова мотриса, която да събере специфични технически данни за българската жп мрежа, системата за управление и осигурителните инсталации. Тя обикаля родните гари и жп линии от няколко седмици и веднага стана атракция за любителите на жп транспорта заради липсата на официална ливрея и запомнящия ѝ се черен цвят.

В петък срещу събота черната мотриса нощувала в хале на „БДЖ-Пътнически превози“ на Техническа гара – Пловдив. Именно там посред нощ графити „майстори“ са успели да проникнат и необезпокоявани да „разкрасят“ контролната секция на мотрисата. Не е ясно колко време е отнело на „художниците“ да нанесат розово-зелената си композиция. Инцидентът е установен от служители на сутринта. По случая е образувано досъдебно производство, заявиха от БДЖ за „Телеграф“.

Оттам отрекоха да имат вина за инцидента, тъй като според тях задължение на „Алстом“ е било да сключи договор за охрана в предоставеното им за ползване хале в Техническа гара Пловдив.

Епидемия

Иначе проблемът с графитите остава епидемичен у нас, като случаите са над 1000 за последните три години. През 2023 г. изрисувани с графити са били общо 440 вагона и 63 мотрисни влака. През 2024 г. са регистрирани 277 случая на изрисуване с графити на вагони и 75 случая на мотрисни влакове. През 2025 г. случаите са 199 с вагони и 130 с мотриси, които са ставали обект на подобно посегателство.

Причината толкова много вагони да обикалят с графити по тях обаче не е само в активността на „художниците“, а и в темпото, с което БДЖ отстранява „творбите“ им. Всъщност вагоните се пребоядисват чак при приемане на планов среден ремонт. „Няма практика да се пребоядисват след рисуване с графити, тъй като процесът изисква повече време и ресурс“, казаха от БДЖ и обясниха, че веднага след рисуване с графити по вагоните се почистват само служебни номера, надписи и знаци. Графитите своевременно се премахват и от прозорците.

Охрана

Рисуването с графити се случва в тъмната част на денонощието основно по време на престоя на вагоните в гаражните коловози на гарите в страната. В тези моменти графити „художниците“ имат време и свобода да действат спокойно, тъй като по обширните разпределителни коловози няма постоянна охрана или видеонаблюдение. Не са изключение обаче и случаите, при които влаковете се изрисуват в затворени халета, въпреки че завършването на цял графит отнема много време, а в халетата има и охрана, и видеонаблюдение. Въпреки това за последните две години има общо 12 случая на графики в закрито хале.

Хващат „творците“ и ги пускат

През тази година са били предотвратени на косъм 6 опита за обрисуване, като при 3 от случаите има задържани лица. Впоследствие обаче те са освободени и е отказано да бъдат образувани досъдебни производства, съобщиха от БДЖ. Основното предизвикателство при противодействие на този тип посегателства е, че обрисуването с боя не се квалифицира като „повреждане“ или „унищожаване“ на имущество по смисъла на Наказателния кодекс, което води до освобождаване на задържаните без последици. „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД продължава да опитва различни варианти за ефективно решение на проблема, като се изпробват и възможности за нанасяне на антиграфитено покритие върху подвижния състав, което позволява по-лесното му почистване, казаха още от превозвача.

Деян Дянков