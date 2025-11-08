О стри простуди мъчат варненци. Това сочи седмичната справка на РЗИ от 31.10. - 06.11.2025 г. за регистрираната остра заразна заболяемост в областта.

Броят на острите респираторни заболявания (ОРЗ) през периода е 582. Случаите с усложнения от грип и ОРЗ са 8.

От въздушно-капковите инфекции са регистрирани 37 случая на варицела, 3 лица със скарлатина и 12 лица с COVID-19.

Броят на регистрираните чревни инфекции е 30 случая срещу 27 за предходната седмица. За цитирания период са регистрирани 22 лица с ентероколити, трима с кампилобактер, 3 лица със салмонелоза, един с дезинтерия и един с вирусен хепатит.

Ухапаните от кърлеж трима, срещу 4 лица от предходната седмица.

Увеличава се интересът към ваксините срещу ковид. В имунизационният кабинет към РЗИ-Варна през отчетния период са извършени имунизации срещу жълта треска на шестима, а срещу COVID-19 - на 65 лица.

Във връзка с регистрираните през периода остри инфекциозни заболявания са извършени 53 броя епидемиологични проучвания.

Любомир Славов