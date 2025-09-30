К аменни котви на 3000 години откриха археолози по време на подводни разкопки в акваторията край нос Киллик, в близост до село Близнаци, община Аврен. Учени се гмурнаха във водите на Черно море и извадиха множество антични предмети.

Хипотеза

Те могат да се датират най-рано в началото на I хил. пр.Хр. Подводна експедиция на Националния исторически музей, която се ръководи от проф. д-р Иван Христов, разкри следи от древно пристанище. На базата на тези открития археолозите изказаха хипотеза, че в района на нос Киллик е съществувало убежище за кораби при бури, както и активно пристанище, обслужващо античното селище Ерите.

Учените се натъкват на 348 фрагмента от антични и късноантични керамични съдове и амфори под вълните. Сред тях се разпознават амфори, произхождащи от Хераклея, Хиос, остров Кос, както и римски амфори от типове LR1 и LR2, северноафрикански амфори и други.

Документиране на каменната котва

каменна котва на 3000 години
НИМ


Сред най-ранните находки са три каменни котви с един отвор, които могат да се датират най-рано в началото на I хил. пр.Хр. Изключително ценни са трите железни котви от римския период. Те принадлежат към тип „B“, известен в научната литература като „римски ранноимперски“.

Особен интерес представлява и една желязна котва от Средновековието – тип „E“ (по същата класификация), характерен за периода VII-XI век. Тя е единственото сигурно доказателство за използването на залива и през Средновековието.

Проф. Иван Христов, ръководител на експедицията

проф Иван Христов
НИМ

Пристанище

„На базата на събраните данни може да се заключи, че акваторията южно от нос Киллик е функционирала като място за товаро-разтоварни дейности още от началото на I хил. пр.Хр. до началото на VII век.

През Късното средновековие тук са потънали няколко плавателни съда. Геоморфологията на носа, който в миналото вероятно се е вдавал по-навътре в морето, е формирала естествена защитена пристанищна зона. В условия на лошо време тази зона е предоставяла сигурно убежище за кораби, които не биха могли безопасно да пристанат при устието на река Камчия“, казват специалистите.

Милена Димитрова Милена Димитрова
Киллик котви кораби бури години антични амфори нос убежище