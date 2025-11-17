П оскъпването на дизела и бензина на колонките у нас продължава.

Според експерти тенденцията за ръст на цените ще се запази.

Прогнозата е при дизела да има още 7-8 ст. нагоре за литър.

Данните сочат, че през последните няколко дни сме по-скоро в процес на задържане, но ако направим равносметката за месец назад, става ясно, че най-голямото покачване на горивата у нас е било при дизела - с 12 ст. от цена 2,50 лв.

Бензин А95 е бил на средна цена 2,43 ст. преди месец, като покачването е с 5 ст.

Най-малко е увеличението при газта, където скокът е около 2 ст. за месец.

След изключението за България от санкциите срещу „Лукойл“ шофьорите вече поглеждат към цифрите на колонките на бензиностанциите с очакване цените да тръгнат надолу. Търговци на горива обаче очакват допълнителен ръст.

Димитър Хаджидимитров от Асоциация на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива посочва, че средното увеличение на цените на едро на дизеловото гориво е с около 20 стотинки, на бензин А95 - с около 7-8 ст., на дизел на колонка - около 11 ст.

Той посочи, че за следващите 1-2 седмици трябва да се навакса разликата.

Източник: NOVA