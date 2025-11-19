П арламентът отхвърли ветото на президента върху промените в Закона за отбраната и въоръжените сили.
За гласуваха 128 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и трима независими.
Промените предвиждаха да се увеличи с две години пределната възраст за пенсиониране в армията.
Радев заяви, че има необходимост от усъвършенстване на регламентацията относно пределната възраст за военна служба, от насърчаване развитието на академичния състав, както и от прецизиране реда за разпределяне на служебното време, отчитането и компенсирането му, ползването и отлагането на отпуски. Това обаче не бива да става по начин, ощетяващ военнослужещите.
Източник: БГНЕС