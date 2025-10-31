У тре е Архангеловата задушница, известна още и като „Мъжка“ задушница.

Тя е последната и най-светла от трите големи задушници в православния календар, която се отбелязва в съботата преди Архангеловден. Денят носи послания за опрощение, вечен живот и възраждане на душата и се възприема като духовен мост между земния и небесния свят, свързващ живите с онези, които вече са преминали отвъд.

Това е момент за размисъл, молитва и съхраняване на семейните и религиозни традиции. В католическата църква мъртвите се възпоменават с ритуали на гробищата на 1 ноември – в деня на Вси светии. Този празник в православната църква е подвижен – отбелязва се в първата неделя след Петдесетница и не е свързан със споменаване на мъртвите.

Преливане

На този ден българите посещават гробовете на своите близки, за да ги почистят, украсят със свежи цветя и запалят свещи. Гробовете се прекадяват с тамян и се „преливат“ с червено вино, което се извършва във формата на кръст или според други обичаи се полива оттам, където е главата на починалия в посока наляво по края на гроба, като се правят три кръга. Трапезата за помена включва седем различни ястия, сред които задължително варено жито, хляб и вино – символи на живота, вярата и вечността. „Подавките“ – раздаването на храна за упокой – често се споделят и с непознати, за да се предаде паметта.

Константин Събчев