И нспектори на Българската агенция по безопасност на храните влизат в училищните столове и бюфети в Пловдив, писа TrafficNews. Проверките се осъществят по повод началото на учебната година и ще продължат до 15 октомври. Те ще обхванат детски градини, училищни столове, павилиони, малки магазинчета на териториите на училищата, както и фирмите, които доставят кетъринг за децата.

Инспекторите ще следят за произхода и правилното съхранение на храните, както и спазват ли се сроковете за годност.

Ще проверяват дали храната е правилно етикетирана и дали на децата и родителите се предоставя ясна информация относно съдържанието, произхода и възможните алергени в продуктите.

Особено внимание ще се обръща на съответствието с Наредба №2 от 2021 година, която определя стандартите за безопасност и качество на храните в детските заведения и училищата.

Проверките в Пловдив са част от национална кампания на БАБХ, която ще обхване учебните заведения в страната през следващия месец. Целта е да се гарантира, че храната, която достига до децата, отговаря на всички стандарти за безопасност и качество.

При установени нарушения ще бъдат предприемани незабавни мерки съгласно действащото законодателство, предупреждават от БАБХ.