С лед масовите безредици и вандалщината в центъра на София, най-големият полицейски синдикат – СФСМВР – отвърна с неочакван удар: рок песен, генерирана с изкуствен интелект! Парчето вече обикаля социалните мрежи и събира хиляди гледания, реакции и коментари.

🎸 Песента носи заглавието „Аз съм БГ полицай!“ и с тънък, но остър хумор засяга не само тежката нощна работа на униформените, но и поведението на депутати и министри.

В текста се чуват реплики като:

„Аз съм само БГ полицай, брат,

депутата — само чат.

Аз съм в патрула на старт,

те са в залата — правят си арт.

Министърът сипе обещания нови,

но пак аз гоня нощните сови…“

📸 Клипът към песента е изграден от реални кадри и снимки от погрома след протеста в София, когато хулигани и агитки опустошиха района, а полицаите бяха на първа линия под дъжд от камъни, бутилки и обиди.

От синдиката не крият, че зад проекта стоят млади униформени, които с усмивка заявяват пред „Телеграф“: „И ние си имаме Gen Z полицаи!“

🎯 Посланието е ясно – докато политиците спорят, полицаите стоят по улиците. С песен вместо пресконференция, те показаха как изглежда гневът на униформения – с ритъм, китари и много сарказъм.