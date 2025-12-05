С лед масовите безредици и вандалщината в центъра на София, най-големият полицейски синдикат – СФСМВР – отвърна с неочакван удар: рок песен, генерирана с изкуствен интелект! Парчето вече обикаля социалните мрежи и събира хиляди гледания, реакции и коментари.
🎸 Песента носи заглавието „Аз съм БГ полицай!“ и с тънък, но остър хумор засяга не само тежката нощна работа на униформените, но и поведението на депутати и министри.
В текста се чуват реплики като:
„Аз съм само БГ полицай, брат,
депутата — само чат.
Аз съм в патрула на старт,
те са в залата — правят си арт.
Министърът сипе обещания нови,
но пак аз гоня нощните сови…“
📸 Клипът към песента е изграден от реални кадри и снимки от погрома след протеста в София, когато хулигани и агитки опустошиха района, а полицаите бяха на първа линия под дъжд от камъни, бутилки и обиди.
От синдиката не крият, че зад проекта стоят млади униформени, които с усмивка заявяват пред „Телеграф“: „И ние си имаме Gen Z полицаи!“
🎯 Посланието е ясно – докато политиците спорят, полицаите стоят по улиците. С песен вместо пресконференция, те показаха как изглежда гневът на униформения – с ритъм, китари и много сарказъм.