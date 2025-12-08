З асилени полицейски мерки предприе МВР, след като на 6 декември в Царево бе задействана системата за ранно предупреждение BG Alert заради прогнози за обилни валежи. Четири екипа от Районното управление в Царево бяха на терен през деня, а през нощта ги подсилиха с още два. Дванайсет други служители бяха в готовност да се включат при нужда. Практиката досега показва, че неприятните метеорологични условия провокират засилен интерес от страна на мародери. Прогнозите за дъжд обаче не се сбъднаха и плановете им за набези по домовете се провалиха.

Обстановката в област Бургас се нормализира, съобщиха в неделя от Областната администрация. Проверка в Информационната система за управление на водите в Бургас показва, че няма повишение на речните нива, а всички измервателни точки отчитаха стойности в норма.

Евакуация

Четиричленно семейство бе евакуирано ден по-рано заради скъсана дига на река Изворска, а пътищата през Извор за Габър, Зидарово и Вършило бяха временно затворени. Обходени са всички села и е осъществен контакт с всички кметове и кметски наместници, както и с районната пожарна служба в Царево. Обход е имало и в района на къмпинг Арапя, като единствено каравани и бунгала непосредствено до дерето, което преминава покрай къмпинга, са били леко залети. Повечето от обектите там са незаконни и са поставени нерегламентирано в земеделски земи, съобщиха от Областната администрация.