П оне 10 лв. такса за броене на монети вземат търговските банки на клиентите, които искат да се отърват от събраните стотинки преди приемане на еврото. При някои кредитни институции обаче услугата струва доста повече – 24 лева.

Уедряването на монети е без такса в БНБ, ако те са сортирани и са на стойност под 250 лева. Над тази сума таксата е 1,7% върху разликата над 250 лв., но поне 1,30 лева. Ако монетите не са сортирани по номинали, услугата струва 1,8% върху цялата сума, но минимум 2,60 лева. Обмяната се извършва в Касовия център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ 10 в София. Вариант е и дружеството за касови услуги, собственост на БНБ, което има офиси и в Пловдив, Бургас, Варна и Плевен.

Броене

Заради приемането на еврото кредитните институции масово премахнаха до края на годината таксата за внасяне на левове по сметка. Целта е да се стимулират хората да си вложат парите в банките, където левовете да се превалутират автоматично и безплатно на 1 януари. Ако искате обаче да си внесете стотинките, то ще трябва да платите такса броене. Същото важи и ако искате банката да ви уедри монетите. Таксата за броене обикновено е процент от сумата, но на повечето места има минимална твърда такса, която трябва да платите. Условието на банките е да сте сортирали предварително по номинали металните пари.

Така например в Първа инвестиционна банка броенето на монети струва минимум 10 лева. Толкова е и в Пощенска банка. В УниКредит Булбанк таксата за броене е 5% върху сумата. Най-скъпа е услугата в Банка ДСК. Там таксата е 6% от сумата, но минимум 24 лева.

От УниКредит Булбанк съобщиха специално пред „Телеграф“, че банката приема неограничено монети, като до края на годината събира такса за броене. След 1 януари ще приема неограничено монети в по-големите филиали и без да има право да начислява такса, при условие че са предварително сортирани от клиента по купюри. В някои по-малки филиали ще се ограничава приемане до 200 бр. монети на вноска.

Магазини

С наближаването на датата за приемане на еврото все повече хора се чудят какво да правят с касичките си, пълни със стотинки и монети от 1 и 2 лева. През януари ще може да се плаща както с левове, така и с евро. Но има ограничение – търговецът може да ви откаже, ако искате да платите с повече от 50 монети наведнъж. Затова много хора почнаха да се опитват да пласират събираните с месеци и дори години стотинки в търговските обекти. „Все по-често и то предимно млади хора плащат на касата с монети. При това става дума за сметки от порядъка на 50-60 лева“, споделя служителка на голяма търговска верига. Доскоро подобна практика била типична само за пенсионерите. В друга верига, където има каси за самообслужване, приемащи пари в брой, хора ходят с касичката си и направо я изсипват в машината. Заради наплива от клиенти, опитващи се да оползотворят събраните стотинки преди еврото, веригата е премахнала машините, които приемаха монети срещу издаване на ваучер за покупка. Голям хипермаркет обаче все още извършва тази услуга и пред машината там се трупат опашки.

Редене

Опашки има и пред Касовия център на БНБ, където уедряването на стотинки излиза най на сметка, показа проверка на „Телеграф“. Вчера сутринта чакаха около 30 души, приготвили монетите си, за да ги обменят с банкноти. Чака се около два часа, споделиха хора от опашката. По техни наблюдения струпването на клиенти се наблюдава от лятото, малко след като стана ясно, че влизаме в еврозоната от 1 януари. До края на годината ще е така, прогнозираха те. Всеки беше приготвил торба с монети, които иска да превърне в банкноти, и търпеливо си изчакваше реда.

„В Касов център на БНБ винаги се е извършвала обмяна на големи количества български разменни монети за банкноти. Напоследък се наблюдава засилен интерес към този вид касови операции. Българската народна банка ще продължи да обменя български банкноти и монети в левове без ограничения на количеството и без краен срок на обмяна“, посочиха от централната банка пред „Телеграф“.

През декември купуваме стартови комплекти

Още на 1 декември, един месец преди приемането ни в еврозоната, българите ще могат да се докоснат до евромонетите с българска национална страна. От тази дата БНБ, „Български пощи“ и банките в страната ще започнат да продават стартови комплекти с центове и монети от 1 и 2 евро. Подобна практика е имало и в други държави при присъединяването им към еврозоната. Целта е хората да се запознаят предварително с евромонетите, а търговците да са готови да връщат ресто.

Отделни комплекти има за физически и юридически лица. Граждани ще могат да ги купуват на касите в сградата на БНБ на адрес „Княз Александър I“ 1 и в Касов център на БНБ на адрес София, ул. „Михаил Тенев“ 10. Друг вариант са офисите на банките и на „Български пощи“ в страната. Юридическите лица ще могат да закупят комплекти с евромонети в офисите на кредитните институции, които са създали специална организация за това. Един комплект за физически лица се състои от 42 броя евромонети от всички номинали на обща стойност 10 евро и 23 цента и се продава на цена 20 лева. Физическо лице може да закупи до два стартови комплекта с евромонети за една трансакция. Стартовият комплект за търговци включва 420 броя евромонети от всички номинали на обща стойност 102 евро и 30 цента и се продава на цена от 200 лева.

Правят организация за търговци

УниКредит Булбанк се е погрижила и е подсигурила европакети с банкноти и монети за всички свои клиенти юридически лица, които са заявили нужда от подзареждане през декември, съобщиха от банката. Също така през декември физическите лица ще могат да се възползват и да закупят в офиси на банката пакет с евромонети до изчерпване на количествата. Ще бъде създадена специална организация през декември в определени филиали, така че безпроблемно да се обслужат юридическите лица. Всички физически лица ще бъдат обслужени във всеки филиал на банката. Във връзка с тази организация част от клоновете на банката ще обслужват приоритетно търговците, с оглед да подсигурим нужните им евробанкноти и евромонети за началото на 2026, обясниха от кредитната институция.

София Симеонова