П резидентът Румен Радев ще направи обръщение към българския народ, обявиха от прессекретариата на държавния глава.

Повод са многохилядните протести, провели се в цялата страна, както и безчинствата, от страна на група провокатори, в центъра на София след края на мирните демонстрациите.

Повод за протеста бе недоволството от проектобюджета и отказа той да бъде оттеглен, както управляващите обещаха след първия протест миналата седмица. В крайна сметка във вторник стана ясно, че финансовата рамка ще бъде разгледана отново, а настоящият проект ще бъде оттеглен.

Обръщението е предвидено за 17 часа на 2-ри декември.