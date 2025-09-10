Ц ените на ученическите раници бележат ръст с по около 10 лева в сравнение с миналата година и най-масовите модели са от порядъка на 80-90 лева.

Това показа проверка на „Телеграф“ в навечерието на новата учебна година. Търговци изпразват джобове на родители и с цени от над 200 лева. Златните раници са анатомични, здрави, практични и атрактивни с твърдо дъно, просторно основно отделение с допълнителен джоб, преден термоджоб и висококачествени ципове с метални водачи.

Пазар

Пазарът изобилства от различни марки и модели, като най-евтините са по 30 лева, но на пръв поглед си личи, че качеството им не е подходящо за носене на повече от 3-4 килограма. Средният клас ученически раници струват около 80 лева, а тези около 100-120 лева са още по-стабилни. Някои модели се предлагат и с гаранция от по 2 години. Тя не покрива щети по външния вид, протриване на плата или обезцветяване на декорацията, а касае предимно основните шевове, дръжката и циповете. Най-скъпите модели стигат до 450-500 лева и дори 650 лева. Интересното е, че те се предлагат и на изплащане на до 10 вноски без оскъпяване.

За 15 лева пък ще може да вземем на ученика тетрадка със спирала тя е с много красив дизайн на корицата и според търговци е страхотно допълнение към ученическите пособия, скъпата тетрадка е 100 листа. За 42 лева пък са пуснали комплект от 10 тетрадки по 80 листа с широки редове.

Аксесоари

Сайтове предлагат химикалка за 50 лева, за да привлекат вниманието на родителите и да бъде закупен този невероятен дизайн. В описанието на продукта пише, че химикалката е устойчива, а с ергономичната зона за захват осигуряват идеални условия за писане. В друг сайт пък обикновена химикалка се предлага по 80 стотинки, а в описание са добавили, че пише „гладко“.

Повечето аксесоари, които се предлагат онлайн, в момента са намалени. 39 лева струва комплект от 10 тетрадки по 80 листа с широки редове, като редовната му цена е 45 лева. Тефтер с химикалка се предлага с намаление за 35 лева, а на редовна цена ще го вземем за 40 лева. Несесер за по-малките ученици ще може да закупим на цена от 42 лева. Вътре в него обаче има 18 цвята моливи, 18 цвята флумастери, чертожни принадлежности - линия, триъгълник, транспортир, две химикалки, два графитни молива, както и гумичка. За 15 лева ще закупим на ученика автоматична гумичка, за да не се уморява, също така тя е с удобен дизайн и лесна за използване, просто детето трябва да натисне бутона за включване и да изтрие допуснатата грешка.

Повечето деца си носят метални бутилки за вода от вкъщи, голяма част от търговците и с тях злоупотребяват и на много места са предлагани по 50 лева.

Стефани Георгиева