Т опло време с температури над нормата за сезона ще се установи над цяла България.

„Това хубаво време ще се задържи до средата на декември. Ще има и слънце, особено в обедните и следобедните часове“, обясни пред вестник „Телеграф“ климатологът проф. Георги Рачев.

Минималните температури в ниската част на България ще останат положителни - между 1-2 градуса в Западна България и високите котловинни полета и до 5-7 градуса по морето. А максималните температури ще се движат между 5 и 10-11 градуса, особено в източната част на България. Поне до 15 декември ще се задържи тенденцията температурата да бъде с 4 градуса, та дори 5 градуса над нормата по морето.

Дъжд

Днес валежите ще обхванат по-голямата част на България, като колкото по на север, толкова по-малки ще бъдат валежите. Съществените ще бъдат в Югозападна България и Рило-Родопския масив, същото така в южната част, по-близко до гръцката граница. В неделя по обед би трябвало да престане да вали навсякъде. Ще се установи сравнително хладно време, но пак по-топло от нормалното. По-облачно времето ще се задържи в понеделник и вторник, когато над България ще се настани антициклон и ще има доста повече слънце, особено в обедните часове, при положение че в момента продължителността на деня е малка и интензитетът на слънчевата радиация и греене са възможно най-малки.

Милена Димитрова