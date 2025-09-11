П роменя се организацията на движение в участък от автомагистрала „Тракия“ в област Стара Загора от днес до 17 септември, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Организацията на трафика ще се осъществява от 156 до 208 километър.

Причината - извършване на дейности по премахване на растителност.

Дейностите ще се изпълняват поетапно в изпреварващата и аварийната лента и в двете посоки, като за реализацията им временно ще се ограничава движението. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи, уточняват от АПИ и апелират шофьорите да се движат с повишено внимание.