О ще три километра от магистрала „Хемус“ са отворени за движение, съобщиха пътни ентусиасти в интернет.

Става дума за последната отсечка от най-прясно пуснатия в експлоатация участък – от пътен възел Боаза до пътния възел с път ІІІ-307 Луковит-Угърчин, Ловешко. Участъкът от общо 16 км бе пуснат преди няколко седмици, но само до пътния възел при с. Дерманци, като още тогава от пътната агенция дадоха гаранции, че в най-скоро време ще се отворят и последните три километра. Пускането на участъка е станало без официалности.

Възможности

Макар и без сериозен транспортен отпечатък, новият участък предоставя няколко възможности за пътуващите да ускорят пътуването си през Северна България. Пътуващите към Плевен и Русе могат да използват новия участък до ПВ Дерманци и след това през Дерманци и Садовец да продължат към Плевен. Това води до избягване на тесния и преминаващ през много населени места участък между Луковит и Телиш по главния път София-Плевен-Русе. За пътуващите до Велико Търново и Варна пък новооткритият участък дава възможност да се избегне популярното със задръстванията си особено около почивни дни село Български извор.

Деян Дянков