М инути преди 13:00 часа тежка катастрофа разтърси Прохода на Републиката. Два ТИР-а се сблъскаха в района на село Пчелиново, като ударът предизвика паника сред шофьорите.

По чудо жертви и сериозно пострадали няма. Двамата водачи са тествани за алкохол – пробите са отрицателни, съобщиха от полицията в Стара Загора.

Движението обаче бе парализирано – пътят остана в една лента заради разлята нафта върху асфалта. Екипи на полицията и почистващи машини се борят със замърсяването, за да възстановят нормалния трафик в прохода.