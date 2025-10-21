Н ад 10 гроба на бебета са били открити при археологически разкопки в района на крепостта Ряховец край Горна Оряховица. На мистериозната находка се е натъкнал екипът с ръководител Илиян Петракиев. Бебешките гробове всъщност са част от общо откритите 55 гроба в района.

Тухли

Гробовете са изградени с тухли, което според археолозите е нетипично за Средновековието. Към този момент екипът няма ясно становище за детските погребения, затова материалът ще бъде изпратен в американска лаборатория за бактериален ДНК анализ. По този начин ще се установи дали по костите има следи от едра шарка и чума, което може да даде известна яснота, макар и не с точност, през кой исторически период са живели бебетата.

Останалите намерени гробове са на мъже, при това едри, с голяма мускулатура. Вероятно става въпрос за воини. Датировката обаче не може да бъде определена, тъй като при тях не е намерен никакъв инвентар. Открит е и един женски гроб на жена на около 60-годишна жена. Любопитното при нея е, че е била погребана върху предварително положен камък, на който са били намерени два кръста от камък и бронз. Това дало основание на археолозите да предполагат, че гробът е ктиторски.

По време на тазгодишните археологически разкопки на Ряховец са намерени още монети, връх на свещник, накити, копчета за книги и дори стар джобен белгийски пистолет от средата на XIX век. Интересното за този пистолет е, че може да произвежда само по един изстрел.

Обект

Обектът се проучва за 11-а поредна година. Преди десетилетие той бе обявен за недвижима културна ценност с национално значение. Тазгодишните разкопки са финансирани от Министерството на културата с 55 000 лева. Това всъщност са средствата, одобрени по проекта за 2024 г. През предходните два сезона в северното подградие бе проучен еднокорабен църковен храм с долепен притвор и некропол от периода ХII-ХIII век. Сред по-интересните находки са бронзов кръст енколпион, сребърни обеци, мъниста, множество фрагменти от стенописи, архитектурни детайли, строителна керамика и др.

Иван Първанов