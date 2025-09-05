Б роят на училищата на двусменен режим ще намалее с 21 за новата учебна година в сравнение с миналата.

Това съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН) за „Телеграф“. Според предоставените данни общо в 227 училища към момента е невъзможно да се направи такава организация и се налага част от класовете да учат сутрин, а друга – следобед. Това прави около 10% от общия брой 2200 училища в страната. На две смени са основно в големите градове – София, Пловдив и Варна, но такива има и на други места. Конкретно в София-град училищата на двусменно обучение са 80.

Усилия

„Полагат се усилия за изграждане на нови сгради, за разширяване на сградния фонд на училищата, които са на две смени. През 2020 г. беше одобрена първата програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища (2020-2025 г.). По нея са отпуснати над 160 млн. лева, а приключените проекти са общо 74. В резултат на това са разкрити близо 2700 нови места в детски градини, а 30 училища преминаха на едносменен режим на обучение“, казаха още от МОН.

В новото издание на програмата, която ще се изпълнява до 2027 г., са заложени нови 240 млн. лева за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски градини и училища. Близо 170 млн. от тези средства са предоставени за разширяване на училища – държавни и общински.

Строеж

Работи се за разширяване – строят се пристройки, надстроява се, а където е необходимо се изграждат и изцяло нови сгради и корпуси. Такива в момента се изпълняват в 44 училища от 21 общини, сред които: Аксаково, Божурище, Бургас, Варна, Враца, Добрич, Елин Пелин, Ихтиман, Казанлък, Кърджали, Родопи, Пловдив, Раковски, Сандански, Сливен, София, Стара Загора, Тополовград, Търговище, Шумен, Ямбол.

„В резултат на програмата очакваме тези 44 училища да преминат на едносменен режим на обучение, което ще засегне близо 24 000 ученици“, отбелязват още от МОН.

„През 2017 година, когато започнахме политика за намаляване на училищата с двусменен режим, те бяха 360. За съжаление в София и Варна, където имаме най-много училища на двусменен режим, проектите се случват най-трудно – както по тази програма на МОН, така и по Плана за възстановяване и устойчивост“, каза в интервю за „Телеграф“ през август министър Красимир Вълчев.

Людмил Христов