Н ад 10 000 пътувания дневно са осъществили българите към Гърция през август тази година. Това става ясно от данни за пътуванията на българи и посещенията на чужденци у нас на Националния статистически институт (НСИ). Общо над 1 млн. пътувания са осъществили нашенци зад граница, което е ръст с близо 20 на сто спрямо август 2024 година. И ако сравним пътуванията през тази година спрямо предковидната 2019-а, то ръстът е още по-значителен, тъй като тогава едва 755 хиляди са пътували извън страната. Според експерти причината е приемането на страната ни в Шенген и отварянето на сухопътните граници с Гърция и Румъния.

Бариери

Освен че вече няма граничен контрол, но и през летните месеци южната ни съседка прави реверанс към гостите и когато се натрупа опашка на влизане в Гърция заради тол пунктовете, където се плащат магистрални такси, често бариерите се вдигат и летовниците минават по магистралата, без да плащат такса. Това обаче обичайно се случва само при влизане, но на излизане чакането за плащане на таксата не се спестява.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към Гърция – 314,8 хил., Турция – 286,7 хил., и северната ни съседка Румъния – 77,9 хил., където също отпада граничният контрол, но пък има такса за преминаване по Дунав мост.

Транзит

Приемането на страната ни в Шенген доведе и значително увеличение на броя на транзитните преминавания на чужденци през страната ни. Според данните на статистиката посещенията на чужди граждани в България са 2,2 млн., или с 6.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37,2%, или 845 хил. от всички посещения на чужди граждани в България. Най-много посещения в България са реализирали от Румъния – 423,8 хил., Турция – 335,8 хил., и Германия – 264,9 хил.

Елена Иванова