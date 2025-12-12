М асова психоза, че тол камерите на КАТ вече снимат за липсваща „Гражданска отговорност“ и годишен технически преглед (ГТП) заля шофьорските групи в социалните мрежи, видя „Телеграф“.

Причината за объркването е разпространена фалшива информация, че умните камери на пътната агенция вече следят за тези нарушения от 10 декември. Тази информация пък се „изобрети“ покрай публикувани снимки на служители на пътната агенция, които подменят камери по рамките на тол системата. Изумени шофьори, пропуснали да сключат застраховка и да минат преглед, бяха в паника дали са били снимани в изминалите два дни.

ОПАСЕН ПРЕЦЕДЕНТ: Шофьорите виновни по подразбиране след ТОЛ снимка

Причината е, че санкцията за шофиране без Гражданска е солидна. Тя включва две принудителни административни мерки – спиране на МПС от движение и отнемане на шофьорската книжка, макар и само до сключването на нова застраховка. Глобата за шофиране без ГТП пък е 100 лв.

Реалност

Тол камерите наистина включват функционалност да следят за застраховка и технически преглед. Това се извършва чрез осигурен достъп на тол системата до системите на Гаранционния фонд за застраховките и на ДАИ за техническите прегледи. Сравненията на базите данни стават чрез регистрационния номер, който камерите автоматично разчитат. Проверките и санкциите за застраховка и преглед обаче започват чак на 7 май 2026 г., потвърдиха за „Телеграф“ от пътната агенция.

СЛЕД ГОНКИ В КАЗИЧЕНЕ: Хайка тръгва на лов за дрифтъри!

Въпреки че промените в Закона за движението по пътищата бяха приети още през лятото, депутатите дадоха отлагателен срок, за да може системите на различните институции да се синхронизират и да се разработи и инсталира необходимият софтуер.

Висящи

Също от 7 май влиза в сила и новото изискване годишен технически преглед да се минава единствено и само след като служителят на място извърши проверка за висящи задължения на собственика на МПС за наложени глоби по Закона за движението по пътищата. Проверката ще касае само нарушения, извършени с въпросното превозно средство.

За наличието или липсата на задължения се извършва проверка чрез автоматизиран обмен на информация между системите на ДАИ и МВР. Новото изискване обаче не е сигурно, че ще влезе в сила, тъй като група депутати сезираха Конституционния съд, че то нарушава правото на гражданите на придвижване. Решението на съда се очаква.

Деян Дянков