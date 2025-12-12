С лави Трифонов взриви социалните мрежи с нов пост във Facebook, в който отговори на Иво Мирчев. В видео в TikTok Мирчев, на фона на снимка на Трифонов, заяви с гордост, че „повече няма да има чалгари“.

„Не познавам този човек Мирчев, но от времето на неговия гуру Иван Костов много хора са се опитвали да ме приключат, така че повече да не се появявам. Бих искал да информирам въпросния Мирчев, че ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил. Така че е много вероятно да не изчезна и да продължавам да дразня такива като него“, пише лидерът на ИТН.

В поста си Трифонов отправи и забавен поздрав към младото поколение: „Искам да поздравя поколението Gen Z от името на поколението ZZ. Gen Z харесват социални мрежи, електрически коли и готини мацки, а поколението ZZ харесваме рокендрол, мощни бензинови коли и готини мацки. Явно има нещо, по което си приличаме, и трябва по-често да се събираме, защото има какво да си кажем.“

„Казвам всичко това без капчица ирония, а с приятелство, разбиране и уважение! И за финал пускам яко парче на ZZ Top“, завършва Трифонов.