К ошмарът за жителите на напукания и обявен за негоден за обитаване блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“, за който „Телеграф“ писа, продължава. След като в сряда вечерта бяха принудени да напуснат домовете си, собствениците сега получават покани да предадат доброволно ключовете от апартаментите си, без да знаят кой и как ще гарантира сигурността на имуществото, което оставят след себе си. Предлогът е за добро – за да влизат майстори, когато някога в бъдеще започне ремонтът на рушащия се блок.

Живот

Повечето от хората в блока напускат жилища, в които са инвестирали целия си живот и които са им единствени, и отиват при роднини или под наем. „Преместваме се под наем в квартал „Гео Милев“. Част от сумата е покрита с целева помощ от общината, но останалото ще трябва да плащаме сами“, сподели един от собствениците в ефира на Нова. Съседка с пресен основен ремонт на жилището си, за който изплаща голям заем, е възмутена, че трябва да остави ключовете си на незнайни служители на общината. „Нямам представа как ще се охранява сградата – дали ще има постоянен патрул“, каза жената, която се тревожи за кражби и мародерски набези. Зам.-кметът на район „Подуяне“ Стамен Стоянов увери, че достъпът ще бъде ограничен. „Всичко се запечатва. Ще се влиза само в присъствието на представители на общината. Живеещите ще могат да влизат в определени дни и часове, защото сградата се руши. На първо място е безопасността им“, подчерта той.

История

Историята на пропадащия блок започва преди две години – по време на строежа на третия метродиаметър по бул. „Владимир Вазов“. Тогава около 30 метра от северното платно на булеварда пропадат. Само две седмици по-късно в блока се появяват първите пукнатини. От „Метрополитен“ се позовават на геотехническа експертиза, която ги оневинява. Друга експертиза - от УАСГ, обаче сочи, че безконтролно изпомпване на подпочвени води е довело до изсъхване на геологичния пласт и съответно - слягане.

Всички живеещи в блок 2 трябваше да напуснат до 5 ноември. Вчера следобед в блока нямаше жива душа. Светеше в едно жилище, в което светлината изгасна в мига, в който репортерът ни се провикна за коментар.

Деян Дянков