Ч астичното бедствено положение в Oбщина Созопол ще отпадне днес, съобщи кметът Тихомир Янакиев.

От събота на обед, със заповед на Янакиев, е обявено частично бедствено положение на територията на село Зидарово, предаде NOVA. Причината е затруднен достъп заради нарушена инфраструктура след обилните дъждове на Никулден. На няколко места в Община Бургас, Приморско и Созопол имаше изключително критични ситуации.

На територията на Община Созопол - отсечката на третокласен път III-7908 от село Зидарово към село Присад до село Димчево бе затворена, поради заливане с вода в съботния ден. Общинският път от село Извор до разклона за село Зидарово беше отворен да движение, въпреки наводнението. Имаше и три закъсали леки автомобила, като за извеждането им от рисковата зона бе насочен екип на пожарната.