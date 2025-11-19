О стра размяна на реплики между управляващите и президента.

Поводът - решение на Конституционния съд. Според магистратите предишният председател на парламента Наталия Киселова неправомерно е върнала искането на Румен Радев за референдум за въвеждане на еврото, без то да бъде разгледано от Народното събрание.

Мнозинството в парламента казва, че темата отдавна не е в полето на депутатите. Според Румен Радев това не е вярно.

От „Възраждане” поискаха предложението за референдума да бъде разгледано от депутатите още днес. Но председателстващият Костадин Ангелов обясни, че това няма как да стане, защото искането отдавна е върнато в Президентството.

„Ще ви помоля да посочите кога е изпратено и кой е разпоредил това. Смятаме, че се прави процедурна хватка, за да не бъде подложено на гласуване”, заяви Петър Петров.



„Връщането на искането на президента се е случило на 13 май с разпореждане на председателя на НС”, обясни Костадин Ангелов.



От ПП-ДБ подкрепиха решението на Киселова и обясниха, че решението на Конституционния съд е за бъдещи решения.

Към момента останалите формации засега коментират темата.

Източник: NOVA