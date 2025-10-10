К андидатстващите фирми за обществените поръчки за извозването на боклука в София най-вероятно са в картел и затова са дали толкова високи цени.

Това предположи в ексклузивно интервю за “Телеграф” бившият кмет на София Стефан Софиянски.

“Кризата е комбинация от политически акт и битка с хора с прякори, защото те много се бъркат в политиката. Тези хора много често участват и в политиката”, каза Софиянски.

Той коментира, че не знае дали тази криза цели свалянето на кмета на София Васил Терзиев, но призна, че и той се е сблъскал с подобна криза, с която не е успял да се справи и затова се е оттеглил от поста. “При мен беше Суходол, въпреки че сметището беше сертифицирано, имаше още три години срок.

В това време ние подготвяхме ново. Наистина и при мен беше комбинация - хората бяха подтикнати и протестираха срещу това там да им е сметището. Какъв е конкретният случай сега, не мога да кажа”, коментира бившият градоначалникк и отсече, че построеният “златен” завод за преработка на отпадъците не решава проблемите на града.

Софиянски изтъкна, че настоящият кмет не се ползва с подкрепата на общинския съвет, което също е сериозна спънка в управлението на града. “Виждате и в поведението на общинските съветници, които се бъркат изключително много в работата на кмета. Не може да се постигне синхрон, а това е най-страшното, когато няма синхрон между общинския съвет и кмета.

настоящият кмет Васил Терзиев

Тогава идват най-големите проблеми”, каза той. Софиянски коментира, че според него всичко случващо се срещу кметовете на “Продължаваме промяната” е целенасочена атака и подчерта, че тя не е само срещу столичния, а и срещу варненския. “Въвеждат кметовете в политическия живот. Има нещо сбъркано в конституцията и в организацията на обществото.

Кметът е директно избран. Областният управител и общинските съветници са партийно избрани, а кметът е избран от всички директно. Въпреки това областният управител, който е политическо назначение, може да отмени заповедта на кмета.

Това не е нормално, т.е. областният управител може да отмени волята на хората, което не е правилно”, заяви Софиянски. Той каза, че в основата на кризата сега и по негово време стои политическа атака.

Играчи

Бившият градоначалник обясни, че Румен Гайтански-Вълка е работил и по негово време, но тогава е бил потърпевш, тъй като суходолци са блокирали пътя към сметището и той не е можел да си върши работата.

По отношение на намерението на Столичната община сметосъбирането да се даде в ръцете на общинско дружество Софиянски призна, че заради несправяне с работата той е отдал два района на концесия на Гайтански, а другите са били в ръцете на общински фирми.

“Общината тогава беше в кризисно положение. Тя не можеше да осигури необходимите средства, за да има една съвременна и модерна техника за сметоизвозване. Тогава ние дадохме сметището на концесия. Две фирми спечелиха конкурса и си разделиха града, а ние ги контролирахме. Общината поддържаше сметището, а те плащаха такса за извозване на отпадъците”, обясни той и добави, че тогава били сменени и съдовете за смет.

По отношение на това, че години наред участват едни и същи играчи за тази дейност, бившият кмет каза, че това е нормално. “Има две страни - от една страна се получава нещо като монопол, което е хубаво да бъде разделено, както ние бяхме разделили районите.

Различните фирми взимаха различни райони и имаше реална конкуренция. От друга страна, опитът е изключително важен в тази сфера”, коментира Софиянски. Според него общината е трябвало да постави таван на цената и така фирмите ще бъдат принудени да се съобразяват с търга, защото още в началото ще отпаднат от него.

“Не бива чак толкова да политизираме този проблем. Той не е само в България. Нека да не забравяме колко години италианската мафия тероризираше Италия чрез боклука.

Решението

Кметът Васил Терзиев каза пред “Телеграф”, че има трайно решение на кризата с боклука и съвсем скоро ще го обяви. Той изрази разочарование, че има хора, които носят с каруци, бусове и камионетки боклуци и ги изсипват в засегнатите райони под диктовката на онези, които искат общината да се провали. Въпреки това Терзиев е категоричен, че няма да отстъпи и да подпише оферти, които ще вдигнат шоково такса смет за столичани.

В посока на преминаването на сметосъбирането в ръцете на общинска фирма Столичният общински съвет прие доклад, с който на “Софекострой” се отпускат 9 млн. лв. за техника.

.

“Най-накрая засилваме капацитета и ролята на общината в ключовите градски дейности, вместо София все да бъде на колене пред мафиоти, изнудвачи и обикновени бандити. Трябва да сме честни – ще отнеме месеци, преди машините и хората да бъдат на терен и кризата няма да се реши от днес за утре. Но това е първата смела стъпка в правилната посока”, заявиха от “Спаси София”.

С отпуснатите средства ще бъдат закупени 34 камиона, 24 броя метачни машини, 10 камиона с кран за извозване на едрогабаритни отпадъци, камион за чистене на шахти, камион за миене на кофи, машина за миене на мантинели, 19 автомобила за зимно почистване, челни товарачи, бобкати, контейнери, прес-контейнери и т.н. Заводът за боклук също обяви поръчка за още четири камиона.

Можеше да не се стига дотук

Контрера: Сега гасим пожари

Можеше въобще да не се стига до тази криза и сега да гасим пожари.

Това заяви общинският съветник Карлос Контрера, който разказа, че проблемът е можело да се реши още миналата година.

“След всички въртележки най-накрая Столичният общински съвет прие идеята на ВМРО да се върви към общинско сметосъбиране. След скандалите по мега поръчката за почистване с изцяло външни фирми”, написа той в социалната мрежа.

Идеята сега е общинската фирма “Софекострой” да поеме почистването на 40-50% от града, но защо това трябваше да се случи чак сега и с два доклада, внесени на пожар и под натиска на обстоятелствата.

“Закъсняло, но правилно решение. В същото време обаче дружно групите в СОС (от ПП-ДБ, „Спаси София“ през ГЕРБ и БСП) отхвърлиха допълнителните предложения на ВМРО за доставка на новопроизведена техника, която да се финансира от парите за чистотата. Също така не приеха да се достави и техника чрез договор за лизинг, а само и единствено да се търси закупуване на такава. Защо? Без мотиви, ей така”, коментира съветникът.

Според него това е знак, че в действителност ПП-ДБ, “Спаси София”, ГЕРБ и БСП не желаят да се работи по темата дългосрочно. Вероятно има скрити причини за това, които скоро ще станат ясни.

Даряват два сметопочистващи камиона на София

Гражданската инициатива “Гората.бг” закупи със събрани дарения от над 500 души два камиона за сметосъбиране. Това обяви създателят на инициативата Никола Рахнев.

“Всяко дарение за тази кауза сега ще спести стотици левове на година на вашето домакинство, които едни хора с прякори се опитват да ви откраднат чрез удвояването на размера на такса смет, което ще се случи, ако се поддадем на техния рекет”, написа той в социалната мре

Рахнев посочи, че всяко возило струва по 51 600 лв., които вече са платени и ще бъдат предоставени безвъзмездно на Столичната община до приключване на кризата и така само за месец ще спестим над сто хиляди лева на обикновените данъкоплатци, пари, които могат да отидат за добри и смислени неща, изчисли Рахнев.

Той обяви, че когато кризата с боклука приключи, тези камиони ще чистят незаконни сметища в цяла България и ще помагат, където е нужно, за да бъде по-чисто и по-добре за всички ни.

Създават пунктове за доброволци

Пунктове за доброволци в подкрепа на кризисната дейност по сметосъбиране в районите “Красно село” и “Люлин” организира Столичната община.

Инициативата има за цел да осигури по-добра координация и подкрепа на общинските екипи, които от 5 октомври извършват засилени действия по извозване на отпадъците и поддържане на чистотата в засегнатите райони.

За улеснение на гражданите са определени сборни пунктове, на които ще присъстват общински служители. Те ще съдействат за организацията на терен и ще раздават чували, ръкавици и други необходими консумативи.

Всички доброволци ще преминават инструктаж за безопасност, включващ указания за работа с предпазни средства, безопасно боравене с отпадъци и действия при установяване на нерегламентирани изхвърляния.