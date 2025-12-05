К ораб, плаващ под флага на Гана, е блокиран в Черно море до фара на Ахтопол. Кризисният щаб под ръководството на областния управител заседава заедно с ръководството на „Морска администрация”, „Гранична полиция” и РИОСВ.

Плавателният съд е с дължина 276 м. Двигателите му отказали в непосредствена близост до българския бряг. Тъй като морето е бурно, се обсъждат действия, така че машината да не заседне. На борда на плавателния съд има 10 души екипаж, като всички те са в безопасност. С него е осигурена постоянна комуникация.

Няма опасност за живота и здравето на жителите на Област Бургас, нито данни за екологични последствия във връзка със ситуацията с танкера, намиращ се в близост до Ахтопол. Извършва се постоянно наблюдение от брега, както и от въздуха, и към момента обстановката е напълно под контрол. Хеликоптер на „Гранична полиция“ извършва въздушен оглед на района, а обследването се подпомага и от термокамери. Всички ангажирани министерства са информирани и в готовност за предприемане на необходимите мерки при промяна в обстановката.

По първоначална информация танкерът е празен и не превозва петрол. Пусната е дясната котва, а екипажът работи по спускането и на лявата за допълнително стабилизиране на плавателния съд. Поради бурното море експертите са категорични, че всички активни действия, включително евакуация или допълнителни операции, следва да бъдат извършвани в светлата част на денонощието за максимална безопасност.

Призовава се гражданите да запазят спокойствие. Към момента няма основания за тревога, а институциите следят ситуацията в реално време.

От Министерството на транспорта и съобщенията съобщиха, че ИА „Морска администрация”, ГД „Гранична полиция” и Военноморските сили изпълняват операция по спасяване на плавателния съд. Това е един от двата кораба, които бяха поразени от дронове в Черно море преди два дни, уточняват от ведомството.

По-рано през деня службите за морско наблюдение и контрол установяват, че плавателен съд не отговаря на опитите за връзка. След уведомяване на преминаващи кораби и запитване към Морския координационен център в Анкара около 13:50 ч. е потвърдено, че това е моторен кораб Kairos. В ранния следобед е постъпило искане от тях за евакуация, след което под координацията на ГД „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация” са изпратени катер на ГД „Гранична полиция” и хеликоптер на Военноморските сили.

В 16.35 часа корабът е пуснал котва на около една морска миля източно от Ахтопол и към момента движението му е спряно. Това е потвърдено от предоставения видеоматериал от хеликоптера на Военомосктите сили. Вълнението на морето достига 4 бала. Катер на ГД „Гранична полиция” е в готовност със специализиран екип да се отправи към кораба. Два влекача също са в пълна готовност за включване в операцията.

Междувременно два неидентифицирани обекта са били забелязани да плават в Черно море в петък, предаде кореспондентът на БТА-Букурещ Мартина Ганчева. Кораби на бреговата охрана са в района и наблюдават дистанционно обектите. Издадено е и предупреждение за навигация към корабите да избягват района, докато ситуацията не се изясни. В сряда румънски военни неутрализираха морски дрон край бреговете на Констанца, който е представлявал заплаха за корабоплаването в Черно море.