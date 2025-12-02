С тудена луна ще озари небето в четвъртък. Зад загадъчното име всъщност се крие последното пълнолуние за годината, което ще бъде видимо на нощното небе тази седмица.

Зрелище

В четвъртък отправете поглед към небето. Тогава месечината ще бъде особено ярка и голяма, тъй като Луната ще се намира близо до перигея си – най-близката точка до Земята в нейната орбита. Луната ще изгрее на 4 декември, създавайки красиво небесно зрелище, което напомня, че зимата вече е тук и че Коледа наближава. Яркото пълнолуние е едно от най-впечатляващите явления, които могат да се наблюдават с невъоръжено око. Известна още като Луната на дългата нощ, тя следва Жътвената през октомври и Бобровата луна през ноември. На 3 януари следващата година ще станем свидетели на първото пълнолуние за годината. То пък носи названието Вълчата луна. Това ще е и второто пълнолуние на зимата. Името му е свързано с воя на активните през тези месеци вълци, които не изпадат в зимен сън.

Небето ни готви още изненади. В края на годината то ще бъде украсено и от метеорния поток Геминиди. Той е един от най-активните и зрелищни метеорни дъждове през годината. Максимумът на този метеорен поток ще е около 10 часа. Максимумът на неговата активност е над 120 средно бързи метеора за час, пише в наръчника „Гид на любителя астроном“. Геминиди е третият и последен от най-активните метеорни потоци през годината – след Квадрантиди и Персеиди. Максимумът на метеорния поток е на 14 декември, когато Земята прекосява метеорни роеве, отделящи се от астероида 3200 Фаетон.

Спектакъл

Малко преди Коледа небето ще ни поднесе един последен спектакъл – точно преди годината да си отиде. Урсидите ще сипят отново звезден дъжд. Този последен за годината метеорен поток е активен от 17 до 26 декември, с максимум на 22 декември около 12 ч. българско време. Тогава ще могат да се наброят около 10 средно бързи метеора за час.

Милена Димитрова Милена Димитрова
пълнолуние Метеорни потоци Небесен спектакъл звезден дъжд Астрономически явления Студена Луна