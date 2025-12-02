С тудена луна ще озари небето в четвъртък. Зад загадъчното име всъщност се крие последното пълнолуние за годината, което ще бъде видимо на нощното небе тази седмица.

Зрелище

В четвъртък отправете поглед към небето. Тогава месечината ще бъде особено ярка и голяма, тъй като Луната ще се намира близо до перигея си – най-близката точка до Земята в нейната орбита. Луната ще изгрее на 4 декември, създавайки красиво небесно зрелище, което напомня, че зимата вече е тук и че Коледа наближава. Яркото пълнолуние е едно от най-впечатляващите явления, които могат да се наблюдават с невъоръжено око. Известна още като Луната на дългата нощ, тя следва Жътвената през октомври и Бобровата луна през ноември. На 3 януари следващата година ще станем свидетели на първото пълнолуние за годината. То пък носи названието Вълчата луна. Това ще е и второто пълнолуние на зимата. Името му е свързано с воя на активните през тези месеци вълци, които не изпадат в зимен сън.

Небето ни готви още изненади. В края на годината то ще бъде украсено и от метеорния поток Геминиди. Той е един от най-активните и зрелищни метеорни дъждове през годината. Максимумът на този метеорен поток ще е около 10 часа. Максимумът на неговата активност е над 120 средно бързи метеора за час, пише в наръчника „Гид на любителя астроном“. Геминиди е третият и последен от най-активните метеорни потоци през годината – след Квадрантиди и Персеиди. Максимумът на метеорния поток е на 14 декември, когато Земята прекосява метеорни роеве, отделящи се от астероида 3200 Фаетон.

Спектакъл

Малко преди Коледа небето ще ни поднесе един последен спектакъл – точно преди годината да си отиде. Урсидите ще сипят отново звезден дъжд. Този последен за годината метеорен поток е активен от 17 до 26 декември, с максимум на 22 декември около 12 ч. българско време. Тогава ще могат да се наброят около 10 средно бързи метеора за час.

Милена Димитрова