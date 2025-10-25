Ш ок в системата на НАП! Директорът на Териториалната дирекция на приходната агенция в Бургас, 62-годишният Кирил Пологов, е открит мъртъв край поморийското село Бата, съобщава „Флагман“.

По първоначална информация Пологов е бил намерен с огнестрелна рана в главата, а до тялото му е открит законно притежаваният пистолет.

Разследващите не откриват следи от насилие и предполагат, че става дума за самоубийство.

Близки на дългогодишния служител разкриват, че той е страдал от тежко онкологично заболяване, открито в късен стадий. От около три месеца е бил в болничен и се борел с влошено здраве.

Кирил Пологов е ветеран в системата – 33 години в данъчната администрация, а през 2024 г. поема ръководството на дирекцията, която обхваща Бургаска, Сливенска и Ямболска област.

Трагедията се разиграла, след като съпругата му подала сигнал за изчезването му, забелязвайки, че липсва и оръжието му от касата у дома.

Следи от мобилния му телефон отвеждат полицаите до района на село Бата, където откриват безжизненото му тяло.

Колегите му са в шок и описват Пологов като професионалист и добър човек, който „винаги носеше отговорността си достойно“.