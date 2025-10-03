З атвориха прохода Петрохан за движение и в двете посоки поради интензивния снеговалеж в района.

Във високите му части, където снежната покривка е 25-30 см, има паднали клони и дървета.

Още в четвъртък се наложи пътната артерия да бъде затворена за около 3 часа.

„Призовавам водачите да пътуват през прохода само при необходимост”, каза директорът на ОПУ-Монтана Володя Вълов.

В Монтана и Перник има затворени пътища заради паднали дървета. Работи се по отстраняването им.

Въведена е временна организация на движението по АМ „Хемус” от 0 км до 8 км. Обособени са две ленти за движение.

При необходимост трафикът ще се пренасочва през Горни Богров.

По АМ „Тракия” от 16:00 ч. до 21:00 ч. е ограничено движението на товарни автомобили над 12 тона от 0 км до 165 км. Заяви пред журналисти комисар Мария Ботева, зам.-началник на "Пътна полиция".

