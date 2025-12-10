Б ългарски програмисти взривиха интернет с патриотична игра, която пресъздава битките при Шипка, Дойран и стига до новата българска история. Играта се казва Binded souls (от англ. „Свързани души“) и е изцяло програмирана за българската история и фолклор.

Вдъхновението за мотивите на играта идват от личните истории на програмистите и на техните прадеди: „Нашите прадядовци са били част от 34-ти троянски полк, който се е сражавал край Дойран, а братът на прадядо ми е сред малцината загинали. Убедени сме, че с нашата игра ще постигнем именно ефекта на съпреживяване у играчите и желанието да преиграват отново и отново историческите събития“, разказа за „Телеграф“ Марешки. Създателите на тази патриотична игра са Калчо Марешки, Свилен Димитров и Атанас Нейчев, които са от Троян. Играта ще бъде изпълнена с пъзели и препятствия, които ще накарат дори най-умелите играчи да се изпотят. „Свързани души“ започва в бъдещето, като преминава през всички важни моменти от нашата история.

Така ще изглежда патриотичната игра.

Вулгарно

Главният герой на играта е човек, поставен в необичайни обстоятелства, който се опитва да разбере собствената си роля. Целта му е лична и емоционална. Играта е с възрастово ограничение и е забранена за лица под 12 години заради езика, който съдържа вулгарни думи и изрази, и насилието и екшъна. Целта е да се включат български елементи във видеоигрите и да ги върне в миналото. „Изборът на перспектива е направен така, че да засили потапянето в света. Наблягаме на усещането, което получава играчът, а не на определения. Затова сме избрали third person (трети човек)“, съобщи специално пред „Телеграф“ Марешки.

Мистичност

„Сюжетът започва в Родопите, защото те дават усещане за мистичност и уединение, което пасва на тона на играта“, отговори Марешки на въпроса защо са избрали тъкмо Родопите за старт на играта. Той увери, че историческите факти в сюжета й са реални и проверени.

Родопите е отправна точка за настроение. „Имаше една идея, че мистиката между световете е в Родопите - с идеята за миналото и душите при Караджов камък, футуристичното виждане за древните скални ниши край село Дъждовница, които предполагат дело на мистични същества или изключително напреднала раса. Уникалната природа създава изключителна свобода за геймплей и изследване на малко познати факти или митове от България“, обясни той. Играта се очаква да излезе официално в началото на 2026 г.

*Автор: Цветина Йорданова