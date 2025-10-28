М агнитна буря ни удря днес. Тя е резултат от мощно изригване на Слънцето преди няколко дни. Поток от наелектризирани частици, изхвърлен от нашата звезда, се движи с огромна скорост към планетата и според специалистите от американската агенция NOAA ще достигне магнитното поле на Земята в ранните часове днес. Очакваната сила на явлението е степен G1, което означава лека до умерена буря, но с възможни смущения в радиовръзките, спътниковите системи и навигацията.

Цикъл

Подобни събития са естествена част от слънчевия цикъл, но през миналата година активността на Слънцето достига своя максимум, затова честотата и силата на изригванията се увеличават, обясняват учените. Короналното изхвърляне на маса, което ще засегне Земята, е било засечено от космическите обсерватории още в събота. Сега учените предупреждават, че в зависимост от ориентацията на магнитното поле на плазмения облак ефектът върху Земята може да бъде осезаем.

Според прогнозите на NOAA и Европейската служба за космическо време бурята ще продължи около 24 часа и постепенно ще отшуми до края на деня. В следващите седмици обаче са възможни нови вълни на активност, тъй като Слънцето навлиза в най-бурната си фаза от последното десетилетие.

Освен технологичните ефекти геомагнитните бури могат да повлияят и на човешкия организъм. Лекарите отбелязват, че хората с чувствителна нервна система, сърдечносъдови проблеми или хронични заболявания може да усетят главоболие, безсъние, умора и промени в настроението. Специалистите съветват през този период да се избягва излишен стрес, да се пие повече вода, да се ограничи кофеинът и да се осигури достатъчен сън.

Сияние

В Северното полукълбо се очаква засилена активност на полярните сияния – небето над Скандинавия, Канада и Русия може да светне в зелени и виолетови оттенъци, а при по-благоприятни условия те могат да бъдат видими и по на юг. Геофизиците не изключват възможността от кратки смущения в комуникациите и навигационните системи.

Милена Димитрова