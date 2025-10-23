П олитическият термометър отново кипна! Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разпали нова словесна буря в парламента — този път по адрес на президента Румен Радев.

„Помолих финансовия министър Теменужка Петкова веднага на подпис да уведоми премиера и министрите — всички коли, шофьори, горива, части и бронирани машини, които е ползвал президентът, да се прехвърлят на президентството!“, отсече лидерът на ГЕРБ.

Борисов уточни, че никой не е „взимал“ служебните коли на държавния глава:

„Това е негова воля, че се е качил на „Шкода“. Днес ще върнем и колите на администрацията.“

С типичния си сарказъм бившият премиер добави:

„Пък той, ако ще, да се вози и на файтон!“

Борисов настоя президентството само да си организира конкурс за шофьори — „щом вече има коли и всичко необходимо“.

Междувременно, по въпроса за бъдещето на властта, лидерът на ГЕРБ хвърли още една загадка: