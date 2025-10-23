П олитическият термометър отново кипна! Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разпали нова словесна буря в парламента — този път по адрес на президента Румен Радев.
„Помолих финансовия министър Теменужка Петкова веднага на подпис да уведоми премиера и министрите — всички коли, шофьори, горива, части и бронирани машини, които е ползвал президентът, да се прехвърлят на президентството!“, отсече лидерът на ГЕРБ.
Борисов уточни, че никой не е „взимал“ служебните коли на държавния глава:
„Това е негова воля, че се е качил на „Шкода“. Днес ще върнем и колите на администрацията.“
С типичния си сарказъм бившият премиер добави:
„Пък той, ако ще, да се вози и на файтон!“
Борисов настоя президентството само да си организира конкурс за шофьори — „щом вече има коли и всичко необходимо“.
Междувременно, по въпроса за бъдещето на властта, лидерът на ГЕРБ хвърли още една загадка:
„Когато се договори Съветът за съвместно управление, е редно да има ротации. Дали на 10 месеца или на 1 година — да се разберат.“