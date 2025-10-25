Т иква, пълна с пържоли, ще зарадва черната пантера Багира от зоопарк Бургас. Това ще е само една от изненадите по време на тридневното Хелоуин парти, което ще се проведе от 31 октомври до 2 ноември в морския град.

Телешко

„Тиквата ще бъде пълна с телешко или пилешко, ще го решим на място, но ще е нещо, което тя обича, за да може да се забавлява, а чрез нея да се забавляват и гостите. Аз ще вляза при пантерата и ще й поднеса тиква, в която има деликатес, който тя обича. Тя ще играе с нея, защото е кръгла като топка, а Багира обича игрите и забавленията. Тя играе единствено с мен. Не бива никой да се опитва да прави нещо такова - това го казвам винаги. Гледайки как се забавлявам с нея, хората си мислят, че могат да влязат и да я пипнат. Аз контактувам с Багира още от раждането й. Тя ни е като едно от децата на зоопарка. Не минава ден, в който да не играя с нея, но посетителите не бива да посягат към нея“, предупреждава шефът на Бургаския зоопарк Кръстьо Дъбов.

Най-големите гризачи в света също ще се включат в празника за Хелоуин. Капибара тиквено парти очаква малчуганите в деня на Вси светии. Тара, Марта, Косара и Адонис ще си направят истинска СПА терапия с цветни, ароматни тикви, които ще плуват около пухкавите гризачи. Вкусните зеленчуци пък ще раздават самите деца. Приветстваме всички малчугани, които имат костюми, да дойдат с тях, казва още шефът на зоопарка. Животните ще получат тикви, които са изрязани и направени като фенери.

Козички

На 1 ноември алпаките и мини козичките ще хапнат вкусни специалитети.

„Присъединете се към нас и нахранете алпаките и мини холандските козички с тикви, пълни с вкусни лакомства“, призовават от зоопарка. На 2 ноември Багира ще получи своята тиква с изненади, а малките гости на зоопарка ще могат да научат любопитни факти за живота на тази изящна дама на зоопарка.

Хелоуин парти ще се вихри и на друго необичайно място. Вещици и вампири ще превземат Регионалния природонаучен музей в Пловдив в най-страховитата вечер в годината.

Милена Димитрова