Д ецата ще трябва да знаят какво е електрически ток, ват, волт, изчисляване на мощност, без да е нужно да наизустяват формули. Това коментира министърът на образованието Красимир Вълчев в едно от последните си изявления, свързани с променения формат на изпита по математика след седми клас, който е решаващ за класирането в гимназиите. От МОН уверяват, че тестът, в който ще бъдат включени и въпроси, свързани с природните науки, няма да затрудни учениците.

„Изпитът по математика за следващата година няма да бъде много по-различен от изпита в предходните години, въпреки че една трета от задачите ще включват и познаване на съдържание от природните науки. За учениците няма да се изисква нищо допълнително освен това, което и сега е в учебните програми“, категоричен е министърът и подчерта, че задачите ще си останат математически, като вече на сайта на МОН има публикувани примерни задачи.

В интерес на истината и досега по време на външните оценявания учениците решават достатъчно практически задачи, свързани със скорост, път, време, с елементи на географията и др. „В бъдеще изначално ще бъдат заложени такива задачи, като няма да се иска наизустяване на нито една формула“, увери министър Вълчев.

Притеснение

Притеснението сред родителите обаче е налице и недоволството от промените сред част от тях набира все по-голяма сила не само в социалните мрежи. Все повече мнения се чуват за това, че по този начин дублиращата система на частните уроци, която поглъща все повече средства от семейния бюджет, ще обхване и други предмети, а натоварването за децата ще се увеличи. Подобна позиция заеха и от синдикат „Образование“, откъдето заговориха, че вече имаме нова професия – частен учител, и тази общност ще се увеличи.

Има две причина за частните уроци – част от родителите искат да дадат предимство на децата си във външното оценяване, от една страна, а, от друга, са натрупаните дефицити заради невъзможността ефективно да се усвоят заложените резултати в учебните програми. Програмите са прекалено амбициозни и не стига времето нито на родителите, нито на учителите.

Уроци

„Изпитът по математика няма да направи частните уроци по-рентабилни, защото по-голямата степен от изпита ще мери интелигентност, а тя не може да се заучи. Ще мерим доколко учениците са разбрали и осмислили, както и доколко могат да приложат знанията, които се трансформират и в умения. Крачката, която правим за следващата година, е доста скромна в посока да интегрираме и знания от природните науки“, уверяват от МОН.

От заповедта, публикувана на сайта на МОН, става ясно, че от новата 2025/2026 учебна година в тестовете от националните външни оценявания (НВО) за седми и десети клас по математика ще се включат задачи от областта на биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, география и икономика, „Човекът и природата“. Такива въпроси ще съставляват една трета от изпитния вариант.

Заради новия формат майка на ученичка в седми клас и адвокат – Снежана Стефанова, е подала жалба, която вече е внесена в Административния съд, а дали ще се наложи отмяна на промяната – предстои да разберем.

Людмил Христов