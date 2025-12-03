2643 стари и замърсяващи автомобили са били глобени за първите 24 часа след въвеждането на зоната за чист въздух в централните части на София на 1 декември.

Това съобщиха за „Телеграф“ от столичната дирекция за управление на трафика, която държи камерите, които засичат нарушителите. Най-много са били хванатите да влизат нелегално в малкия ринг – същинския център на София – 1636 автомобила. Отделно още 998 са били глобени за това, че са влезли в големия ринг. Малкият ринг е заключен между булевардите „Васил Левски“, „Патриарх Евтимий“, „Ген. Скобелев“, „Сливница“ и ул. „Опълченска“. Големият ринг е ограничен от булевардите „Сливница“, „Данаил Николаев“, „Ситняково“, „Михай Еминеску“, „П. Яворов“, „Никола Й. Вапцаров“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба Величкова“, ул. „Сребърна“, бул. „Х. Ибсен“, бул. „П. Ю. Тодоров“, бул. „И. Е. Гешов“ и бул. „К. Величков“.

В малкия ринг е забранено за автомобили от екологични групи I и II. В големия пък е забранено само за група I. Съгласно определенията на групите това означава, че в малкия кръг нe могат да влизат бензинови автомобили, произведени преди 1998 г. И доколкото такива вече са много малко, забраната реално удря собствениците на дизелови автомобили. В централния кръг на София такива вече се допускат само ако са произведени след 2006 г. В широкия ринг пък са забранени всички дизели, произведени преди 2002 г.

Нарушителите се засичат автоматично от 180 умни камери, които четат регистрационния номер. Софтуер после сравнява с базата данни на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за екологичните групи на автомобилите и изпраща честитки на нарушителите. Глобите започват от 50 лв. за физически лица и от 200 лв. за фирми. Забраната не важи за автомобили на собственици с постоянен адрес в зоната, както и за лица с увреждания. Според общината ефектът от нискоемисионната зона вече е видим. Доклад на екологично сдружение „За Земята“ сочи, че дори при сегашния ограничен режим концентрациите на азотен диоксид са намалели с над 10% спрямо предходната зима, а в рамките на малкия ринг през декември 2024 г. спадът достига 22-25%.

