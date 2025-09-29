О ценката от теста по математика, на който ще се явят всички шестокласници в страната, ще бъде вписана в електронния бележник след договаряне между учител и ученик. Вписването й като текуща оценка не е задължително, обясни пред вестник „Телеграф“ учителката по математика Мария Калоянова.

Сесии

Миналата седмица стана ясно, че децата ще се явят на входно ниво по математика, след като училищата получиха изненадваща заповед от Министерството на образованието и науката за провеждането на теста този петък. В нея е записано, че ще се проведе изследване на входното равнище за учениците в шести клас. Тестът ще се проведе в две сесии. В заповедта на министерството пише, че изпитът ще се проведе в две сесии, като първата ще е от 12 часа, а втората – от 13,30 часа.

Идеята е всички ученици да могат да минат през компютърните кабинети в школата, за да покажат знанията си. Учителите могат да проведат и собствено входно ниво, ако желаят.

Опит

Това не е първият подобен изпит. В края на миналата година общо 61 хиляди деветокласници се явиха на първото по рода си изследване на уменията по природни науки на електронни устройства. Целта беше да се види нивото на учениците и затрудненията им, след което да се работи целенасочено за попълване на дефицитите. Тогава деветокласниците имаха достъп до изпита чрез edu.mon.bg акаунта си или чрез уникален QR код, генериран за неговото устройство и потвърдено от учителя наблюдател. Тестът се състоеше от три части – по биология и здравно образование, по физика и астрономия и по химия и опазване на околната среда. Всяка част от теста включваше до 10 задачи с въпроси към тях с избираем отговор и/или с кратък свободен отговор. За работа върху всяка част ученикът разполага с 30 минути, като до приключването ѝ може да се връща и да променя отговорите си. Веднъж потвърдил приключването на работата си по съответната част, ученикът стартира решаване на следващата част и не може да се връща към предишната.

Милена Димитрова