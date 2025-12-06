К метът на Бургас Димитър Николов задейства системата BG-ALERT в Бургаско!

Тя важи за района на селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър.

До мярката се стигна след преливане на реките Факийска и Хурдере.

Пътят за тези села е затворен.

Препоръчва се на жителите да използват алтернативен маршрут - пътят през село Димчево.

5 метра е височината на водния стълб на станцията за замерване на водните нива, разположена на моста за село Извор.  

85 литра на квадратен метър е падналият дъжд до момента там. 

Източник: БГНЕС

BG-ALERT система Бургаско прелели реки предупреждение