К метът на Бургас Димитър Николов задейства системата BG-ALERT в Бургаско!
Тя важи за района на селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър.
До мярката се стигна след преливане на реките Факийска и Хурдере.
Пътят за тези села е затворен.
Препоръчва се на жителите да използват алтернативен маршрут - пътят през село Димчево.
5 метра е височината на водния стълб на станцията за замерване на водните нива, разположена на моста за село Извор.
85 литра на квадратен метър е падналият дъжд до момента там.
Източник: БГНЕС