К метът на Елин Пелин Ивайло Симеонов забрани Хелоуин. Причината - на следващия ден, 1 ноември, е Денят на народните будители. „Според мен Денят на народните будители трябва да бъде национален празник, защото тогава се прекланяме пред крепителите на българския дух - онези, които запалиха искрата на българщината някога, и тези, които я поддържат жива и днес. Затова в Елин Пелин избираме да празнуваме светлината на знанието и родолюбието, а не сенките на чуждите обичаи“, заяви Симеонов.

Той подчерта, че за девета година община Елин Пелин ще събере всички поколения в едно общоградско честване, но на българския празник. Тази година над 1000 факли се очаква да осветят пътя на шествието, превръщайки града в пламтящ символ на памет, знание и духовността. Симеонов не за първи път забранява отбелязването на Хелоуин на територията на общината. Ходът на кмета раздели хората - едни го подкрепиха, а други заявиха, че тази заповед е неправомерна и нарушава правата им.

Контра

Напук да не се прокарват и толерират чуждестранни празници, Димитър Дачев решава да създаде събитие в социалната мрежа, което призовава живеещите в Елин Пелин масово да отбележат деня на духовете на мъртвите и починалите, сенките и светещите тикви.

„Макар на пръв поглед подобно решение да звучи като защита на националните традиции, правният анализ показва, че заповедта противоречи на българската конституция, на Европейската конвенция за правата на човека и дори излиза извън законовите правомощия на кмета“, твърди Дачев.

Той добави, че в случая нямало нито един нормативен акт, който да дава право на местен управник да забранява културни или празнични прояви, още по-малко по идеологически или ценностни мотиви, и е убеден, че заповедта би била обявена за нищожна от Административния съд. Подобни ограничения противоречат и на Европейската конвенция за правата на човека. По думите му Хелоуин може да се разглежда като форма на културно или художествено изразяване и следователно попада под защитата на текстовете. Организаторът се позовава на практика на Европейския съд по правата на човека, който многократно бил постановявал, че публичните власти не могат да ограничават културни прояви, освен ако има реална и доказана заплаха за обществения ред, а в случая и според него такава липсва.

Санкция

Данчев твърди, че ако гражданин в Елин Пелин бъде санкциониран за участие в Хелоуин или за носене на костюм по улиците, актът срещу него би се основавал на заповед, която е незаконосъобразна или нищожна. Този гражданин може да обжалва санкцията пред Административния съд, а ако българските институции не възстановят правата му, случаят би могъл да стигне до Европейския съд в Страсбург. Там България може да бъде осъдена за нарушение на свободата на изразяване и убежденията – както се е случвало неведнъж при прекомерна намеса на държавни органи в личния живот на гражданите.

„В основата на този спор не стои противопоставянето между българската и чуждата култура, а границите на властта“, пише организаторът на масовото празнуване, който определя Деня на Вси светии за културна проява.

Владимир Христовски