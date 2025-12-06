120 000 са длъжниците на възраст до 30 години, отчетоха от Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ). Това е едно от основанията им да погледнат към социалните мрежи и активно да се включат в TikTok.

„Целта е да се повиши финансовата грамотност на младите хора на възраст между 15 и 30 години“, обясни председателят на КЧСИ Георги Дичев.

Онлайн

От камарата активно залагат на електронизацията и дигиталната свързаност. Цялата информация за всеки един длъжник да излиза само с един клик. Също така частният съдебен изпълнител и длъжникът ще могат да си комуникират онлайн. Това ще спести време, разходи за призовки и други подобни бюрократични спънки от миналото. От КЧСИ призоваха законодателят да направи реформи в защита на публичния интерес – реформа в действие с подкрепа на държавата. „Днес можем отговорно да заявим, че България има ефективна и качествена система на съдебно изпълнение по отношение на интересите на гражданите, бизнеса и държавата. Система, при която всеки осъден знае, че решението срещу него ще бъде изпълнено, която дава спокойствие на гражданите и бизнеса, че ще получат съдебно признатото им право“, каза Георги Дичев.

Партньор

Той присъства на Международния форум „Закон, защита, държавност – 20 години реформа в действие. 20 години Камара на частните съдебни изпълнители“. Дичев припомни, че преди появата на частните съдебни изпълнители (ЧСИ) България беше многократно осъждана в Страсбург, защото хиляди съдебни решения оставаха неизпълнени. „В страната се ширеше нерегламентираното силово изземане на дългове“, коментира председателят на КЧСИ.

„Постигнахме една от основните си цели през последните 20 години – силна превенция и доброволно изпълнение на съдебните решения преди намесата на принудителното изпълнение, заяви Дичев. „Възприемам камарата и всеки един частен съдебен изпълнител като партньор. Неслучайно, с нетипичност за политическите среди, сме анонсирали с прецизност всяка от съвместните ни активности“, каза пред събралите се на форума министърът на правосъдието Георги Георгиев. „Днес гражданите и бизнесът разпознават съществената работа на частните съдебни изпълнители“, отбеляза председателят на Международния съюз на съдебните изпълнители Марк Шмитц.

Захари Белчев