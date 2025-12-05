И стинска съдебна драма се разиграва около кмета на Варна Благомир Коцев! Само часове преди паричната му гаранция от 200 000 лева да влезе в сила, защитата му я оспори с официална жалба в съда.

Адвокатът настоява: или изобщо да няма мярка за неотклонение, или Коцев да бъде пуснат срещу най-леката възможна – „подписка“. Сега всичко е в ръцете на Апелативния съд във Варна, който предстои да се произнесе.

Междувременно на 28 ноември Коцев вече излезе от варненския затвор – след като за броени часове симпатизанти събраха и платиха гигантската гаранция от 200 000 лева чрез дарения.

Обвинения за подкупи и „проценти“ от обществени поръчки

Кметът на морската столица беше арестуван още на 8 юли при зрелищна акция на Антикорупционната комисия. Заедно с него обвинени са общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, медийната му съветничка Антоанета Петрова и бизнесменът Ивайло Маринов.

Прокуратурата твърди, че групата е действала като престъпно сдружение за получаване на подкупи, като в 12 случая са искали „процент“ от спечелени обществени поръчки.

Делото вече официално ще се гледа във Варненския окръжен съд, след решение на Върховния касационен съд.