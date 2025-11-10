У словията в алпийската част на Пирин планина са зимни, на над 2000 метра надморска височина трупа сняг. Затова туристите трябва да излизат на преходи високо в гората само с подходяща екипировка, да познават терените, да имат необходимия инвентар за планински разходки.

"Много да се внимава, за да не стигне до подхлъзване върху снежната покривка. Снегът винаги крие много рискове за хората. Много важно е планинарите да са със заредени максимално мобилни телефони, да имат резервна батерия, както и да направят така, че да може да се проследи по сигнала на GSM-а къде точно се намира в случай на инцидент", заявиха днес за „Телеграф“ от Планинската спасителна служба в Банско.

Ходенето сам в планината води до сериозни опасности, затова не тръгвайте сами. Проверете метеорологичната прогноза и условията за района. Проучете внимателно маршрута, по който тръгвате. Запознайте се с опасните зони. Качете на телефона си мобилното приложение на ПСС. Спасителите са категорични, че не бива да се подценява планината при тези зимни условия, а туристите не бива да забравят да си направят планинска застраховка. Спасители от ПСС - Банско участваха заедно с обучени кучета в издирването на Стефани, която бе в неизвестност във Витоша от 7 ноември, но два дни по-късно бе намерена жива и здрава.

Владимир Симеонов