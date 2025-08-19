О ще преди ангажиментите и ежедневният ритъм да вземат надмощие, една любопитна статистика от Google Trends разкрива пикантна истина - най-интензивното търсене на порно в България се случва около 5:00 сутринта. Не по време на обедната почивка, не е след вечерните новини, а ранните часове на деня се оказват „златното време“ за интимните желания на българина.

Търсенията на думата "порно" и подобни в рамките на седмица според данните на Google Trends.

Остава отворен въпросът защо порното е новия будилник, но тенденцията е ясна - в час, в който някои едва отварят очи или тепърва си приготвят кафе, други разгръщат виртуалните си фантазии.

Анализ на онлайн търсенията и потребителските навици у нас показва, че българинът предпочита разнообразие от жанрове, които отразяват както класически, така и модерни еротични вкусове.

Посещенията в рамките на седмица.

Що се отнася до форматите, данните показват, че българските зрители основно използват десктоп устройства (около 71%) за гледане на порно, което явно намират за по-комфортно. Останалите 29% предпочитат мобилни устройства, което говори за нарастващата тенденция на гледане на съдържание навсякъде и по всяко време.

Най-посещаваните сайтове у нас според данните на Google Trends.

Сспоред Google Trends сред най-популярните платформи се нареждат:

Pornhub - безспорен лидер в България с милиони месечни посещения, предлагащ огромен каталог от безплатно и платено съдържание.

XHamster и XVideos - също любими на българските потребители, с богат избор и лесен достъп. Като първият дори бележи "Breakout" в Google Trends през последната седмица, което означава, че сърчванията на сайта са се увеличили с над 5000%.

OnlyFans - нарастваща платформа, която дава възможност на създатели от България и по света да предлагат персонализирано съдържание, често с по-личен и интимен характер.

Тази картина е изведена от публично достъпни данни, включително Google Trends, анализи на трафика на водещи порно сайтове и проучвания на потребителските навици.

Градовете, в които се гледа най-много порно.

Според данни на търсачката най-предпочитаният сайт у нас е Pornhub. Като сърчванията показват, че най-много отварят платформата в Благоевград, Шумен, Кърджали, Търговище и Пазарджик.

Възраст и регионални различия

Регионално, най-висок интерес се наблюдава в големите градове като София, Пловдив и Варна, но и в по-малките населени места търсенето е интензивно. Най-активната възрастова група е между 25 и 34 години, следвана от млади мъже на възраст 18 - 24 години. Зрители над 45 години също показват значителен интерес, особено към по-нюансирани и романтични жанрове.

1. Какъв вид порно харесват мъжете?

Порнографията отдавна е неизменна част от съвременната мъжка култура и България не прави изключение. Анализите на потребителското поведение в глобални платформи като Pornhub очертават ясни тенденции, които показват какво търсят българските мъже, за да задоволят фантазиите си и как дигиталната епоха променя начина им на консумация.

ТОП категориите според Google Trends.

„Порно менюто“ на силния пол включва сюжети като:

Анален секс - една от най-бързо набиращите популярност категории. Българските мъже проявяват силен интерес към този жанр, което отразява глобалната тенденция към по-експериментално и разнообразно сексуално съдържание. Жанрът се възприема както като начин за нарушаване на табутата, така и като израз на желание за нови и по-интензивни преживявания.

- една от най-бързо набиращите популярност категории. Българските мъже проявяват силен интерес към този жанр, което отразява глобалната тенденция към по-експериментално и разнообразно сексуално съдържание. Жанрът се възприема както като начин за нарушаване на табутата, така и като израз на желание за нови и по-интензивни преживявания. Teen & MILF - една от най-популярните категории сред българските мъже и не само, жанрът доминира и световните порно класации. MILF (майки с опит) продължават да очароват мъжете с комбинацията от зрелост, увереност и сексуална доминация. „Teen“ пък предлага младежка невинност и енергия, което допълнително стимулира фантазиите. Тези две категории устойчиво се задържат на върха, доказвайки, че класиката никога не излиза от мода.

- една от най-популярните категории сред българските мъже и не само, жанрът доминира и световните порно класации. MILF (майки с опит) продължават да очароват мъжете с комбинацията от зрелост, увереност и сексуална доминация. „Teen“ пък предлага младежка невинност и енергия, което допълнително стимулира фантазиите. Тези две категории устойчиво се задържат на върха, доказвайки, че класиката никога не излиза от мода. POV (Point of View) - форматът набира скорост у нас. Предлага усещане за лично участие и интимност, което традиционните видеа не могат да предложат. Този вид клипове създават илюзията, че зрителят е главният актьор в сцената, което засилва въздействието и емоционалната връзка със съдържанието.

- форматът набира скорост у нас. Предлага усещане за лично участие и интимност, което традиционните видеа не могат да предложат. Този вид клипове създават илюзията, че зрителят е главният актьор в сцената, което засилва въздействието и емоционалната връзка със съдържанието. Cosplay - сред по-младото поколение български мъже (25–34 години) се наблюдава значително предпочитание към жанрове като косплей, геймърско порно и аниме, където фантазиите оживяват с образи на секси елфи, „femboys“ и други нестандартни персонажи. Тази тенденция отразява глобалната дигитализация и възможността за индивидуализирано съдържание.

- сред по-младото поколение български мъже (25–34 години) се наблюдава значително предпочитание към жанрове като косплей, геймърско порно и аниме, където фантазиите оживяват с образи на секси елфи, „femboys“ и други нестандартни персонажи. Тази тенденция отразява глобалната дигитализация и възможността за индивидуализирано съдържание. Същевременно, BDSM и жанровете с женска доминация (Femdom) бележат стабилен ръст. Все повече мъже проявяват интерес към динамиката на власт и подчинение, което е знак за по-отворено отношение към разнообразието в сексуалната роля и желание за изследване на по-екстремни фантазии.

Кърджалии са на първо място по търсене на порно, включващо анален секс, сочат данните на Google Trends. Следвани са от жителите на Видин, Сливен, Монтана и Смолян.

Петте града с най-изявено предпочитание към порното, включващо анален секс.

2. Какъв вид порно харесват жените?

Въпреки че порното по-често се свързва с мъжете, може би заради тяхната откровеност и по-голяма проява на непукизъм по темата, не се заблуждавайте - жените също проявяват силен интерес към филмите за възрастни, макар че голяма част от тях предпочитат да го пазят в тайна.

Един от най-популярните безплатни сайтове в света - Pornhub, който се посещава от 156 милиона души всеки месец, наскоро разкри, че жените съставляват 1/4 от глобалната му аудитория. Те обичат да гледат порно по много от същите причини, поради които и мъжете. Намират го за сексуално вълнуващо и го използват като средство, което им помага да фантазират по време на мастурбацията.

Дамите са склонни да гледат различни жанрове от тези, които предпочитат мъжете. Голяма част от порнографията все още е основно ориентирана към мъжката аудитория, но това също се променя, като се изисква повече по-качествено съдържание, както и повече сюжети, задвижвани от жени.

Аманда де Каденет, редактор на Marie Claire, направи проучване за съвременните отношения между жените и порнографията. Според него 31% от жените заявяват, че гледат порно всяка седмица, а 10% споделят, че гледат порно ежедневно.

Резултатите от проучването за типовете порно, които жените харесват най-много:

Хетеросексуално порно: 63%

Лесбийско порно: 44%

Разнообразие от видове порно: 31%

Хардкор порно: 28%

Софт-порно или арти-порно: 26%

Гей порно: 13%

Друг вид: 13%

Друга причина поради която жените са по-склонни да отварят сайтовете за възрастни е чисто образователната цел. Много от тях споделят, че прибягват до порното, за да разнообразят интимния си живот или за да изненадат партньора си.

Как обичат жените да гледат порно - сами или с партньор?

Нежният пол залага на уединението. Като 66% от дамите твърдят, че никога не гледат с любимия си. 31% казват, че гледат с партньор от време на време и само 3% споделят, че никога не гледат заедно.

Широката достъпност в интернет пространството промени начина, по който много жени гледат на секса. В известен смисъл това е положително, тъй като им позволява да наблюдават сексуалната ситуация, която смятат, че биха искали да опитат и изследват допълнително, тъй като се вписва в собствените им фантазии.

Възможно е, обаче, да има отрицателни последици, когато жените виждат сексуални практики, в които не искат да участват, и се чувстват сякаш нещо не е наред с тях, защото не искат да опитат техники като дълбоко гърло, връзване, анален или групов секс, пише Mila.bg.

Порнографията вече не е просто тайно удоволствие, а огледало на вкусови нагласи, сексуални фантазии и лични нужди. Българинът, независимо от възрастта или пола, все по-активно участва в това онлайн преживяване, независимо дали в 5 сутринта с кафе в ръка или в късните часове. Мъжете търсят разнообразие, интензивност и експериментални жанрове, докато жените се ориентират към по-чувствени и сюжетно обосновани видеа. Общото между тях? Търсенето на удоволствие, интимност и пространство за изследване на себе си. В свят, в който табутата постепенно отстъпват пред личната свобода, порното вече не е просто съдържание, а част от съвременната интимна култура.