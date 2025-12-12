И ма добри новини за хората, които обичат сладко, тъй като ново проучване разкри, че консумацията на черен шоколад може да ви помогне да живеете по-дълго.

Какаото – основната съставка в тъмния шоколад – съдържа теобромин, ключово съединение, произвеждано естествено от растенията.

Ново изследване разкри, че това съединение намалява биологичната възраст – мярка за това колко щети са натрупали клетките на хората с течение на времето.

Теоброминът, който придава горчив вкус на неподсладения шоколад, се съдържа само в значителни количества в шоколад с високо съдържание на какао. Дори тъмният шоколад може да има високо съдържание на мазнини и захар, което означава, че трябва да се консумира умерено като част от балансирана диета.

„Не казваме, че хората трябва да ядат повече тъмен шоколад. Но това изследване може да ни помогне да разберем как ежедневните храни могат да крият улики за по-здравословен и по-дълъг живот“, каза авторът на изследването Джордана Бел, професор по епигеномика в Кингс Колидж Лондон, цитиран от Daily Mail.

Проучването разглежда здравните данни на лица от две кохорти – 509 от TwinsUK и 1160 от германската KORA. Тези 1669 души са имали средна възраст 60 години и са били като цяло здрави, а не са били селектирани за определени заболявания.

За да оценят биологичната възраст, екипът се фокусира върху химичните промени в ДНК и дължината на теломерите, защитните капачки на краищата на хромозомите.

Според откритията, тези с по-високи нива на теобромин, циркулиращ в кръвта им, са имали биологична възраст, която е била по-ниска от действителната им („хронична“) възраст.