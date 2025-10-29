С кандалът в село Гроздьово от вечерта на 27 октомври вече влиза в съдебната зала!
Окръжната прокуратура – Варна повдигна две тежки обвинения на 49-годишния местен жител, който размаха брадва и нападна полицейски екип, отзовал се на сигнал за домашно насилие.
Брадва полетя срещу униформени!
Когато униформените пристигнали на адреса, вместо да се укроти, мъжът канонадно избухнал срещу тях.
С брадвата в ръка той нанесъл удар по единия служител и заплашил с убийство неговия колега. Последицата – средна телесна повреда: счупени пръсти на ръката на полицая.
След бърз арест и образувано досъдебно производство, мъжът вече е обвинен за:
- Нападение над полицай при изпълнение на службата
- Закана за убийство
Той е задържан за 72 часа и предстои Окръжният съд – Варна да реши дали ще остане задържан под стража.Любомир Славов