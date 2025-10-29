С кандалът в село Гроздьово от вечерта на 27 октомври вече влиза в съдебната зала!

Окръжната прокуратура – Варна повдигна две тежки обвинения на 49-годишния местен жител, който размаха брадва и нападна полицейски екип, отзовал се на сигнал за домашно насилие.

Брадва полетя срещу униформени!

Когато униформените пристигнали на адреса, вместо да се укроти, мъжът канонадно избухнал срещу тях.

С брадвата в ръка той нанесъл удар по единия служител и заплашил с убийство неговия колега. Последицата – средна телесна повреда: счупени пръсти на ръката на полицая.

След бърз арест и образувано досъдебно производство, мъжът вече е обвинен за:

Нападение над полицай при изпълнение на службата

Закана за убийство

Той е задържан за 72 часа и предстои Окръжният съд – Варна да реши дали ще остане задържан под стража.

Любомир Славов