К ъсният понеделнишки вечерен час в иначе спокойно село Гроздьово се превърна в сцена от екшън филм. Около 19:25 ч. на телефон 112 пристига сигнал за разгарящ се семеен скандал. На мястото светкавично пристига полицейски екип от участъка в Долни чифлик, подготвен да укроти ситуацията.

Но вместо разкаяние и съдействие – истински ужас!

Жена се нахвърли на полицай!

49-годишен местен мъж, избухнал в ярост, посреща униформените, развилнял се с брадва в ръка. При опита да бъде успокоен, той атакува служителите на реда и успява да нанесе силен удар по единия от тях.

Резултатът – полицаят е със счупена дясна ръка и е откаран за оказване на медицинска помощ. Нападателят е задържан за 24 часа и в момента срещу него тече досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

Селото е в шок, а показателният случай отново извади на дневен ред въпроса: Колко опасни стават домашните скандали и на какво са изложени полицаите на първа линия?

Любомир Славов