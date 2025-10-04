Ж ител на Карлово предупреди за съмнителен профил във Facebook, който вероятно се използва за измамна схема.

На 2 октомври Виктор Николов публикува в местна група скрийншот на профил с името Jeanne Martine.

В него са качени три снимки на жена, която по всяка вероятност дори не подозира, че нейните фотографии се използват за подобни цели, писа glasnews.bg. В профила се посочва, че Jeanne Martine е родом от Пловдив, но в момента живее в Марсилия, Франция.

Според публикацията Николов е получил лично съобщение от профила. В него се твърди, че подателят е българка, която страда от рак на гърлото и иска да дари 350 000 евро на „надежден и честен човек“. В съобщението се разказва за трагична житейска история, а накрая се приканва към контакт по имейл или WhatsApp.

В посланието се откриват ключови елементи, типични за онлайн измамите: първо - драматична лична история, която да предизвика емпатия; второ - внушаване на чувство за спешност и липса на време; и трето - обещание за голяма парична сума, представяна като „дарение“. Именно тази комбинация често подвежда доверчиви хора да предоставят лични данни или да се включат в последващи схеми за злоупотреба.

„Помествам този пост, за да предпазя хора, които са доверчиви“, обяснява Николов.

Не е изключено профилът да е бил хакнат, за да се използва за злоупотреби.

Експерти напомнят, че всяко подобно съобщение, обещаващо лесни пари или дарение, трябва да се приема със съмнение. В такива случаи е препоръчително да не се отговаря, да не се предоставя лична информация и при възможност - да се докладва профилът в съответната социална мрежа.