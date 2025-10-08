П ри тежък пътен инцидент на хърватската магистрала А3, в района на Лужани (Източна Хърватия), загина 42-годишен шофьор на Skoda Octavia с местна регистрация, това съобщи загребската медия "Индекс".

Още четирима души са ранени, съобщи след огледа на място Мирела Шмитал, заместник-прокурор в Окръжната прокуратура в Славонски Брод.

Тя уточни, че до катастрофата се е стигнало, след като 46-годишен водач на BMW с българска регистрация е завил рязко надясно, ударил се е в металната мантинела, след което е изгубил контрол и се е блъснал в бетонната ограда отдясно.

„След това е навлязъл в платното за насрещно движение и е ударил странично автомобил с хърватска регистрация. При сблъсъка е загинал водачът на хърватския автомобил“, поясни Шмитал.

Заместник-прокурорът добави, че трима от ранените са транспортирани в болницата в Славонски Брод, а един е превозен с медицински хеликоптер до Осиек. По-рано от полицията съобщиха, че сигналът за инцидента с няколко автомобила е получен тази сутрин около 6:50 часа.

На мястото на произшествието незабавно са изпратени полицейски екипи, спешна медицинска помощ и пожарникари. За оказване на помощ на пострадалите е бил ангажиран и хеликоптер, се казва в официалното съобщение.

Движението по магистралата и в двете посоки беше спряно до 8:25 часа (9:25 българско време), след което беше частично възстановено в едната лента. Трафикът в посока изток-запад остава затворен до приключване на огледа, съобщиха от полицията. Служителите на реда пренасочват движението от пътен възел Славонски Брод-запад по алтернативни пътища.

