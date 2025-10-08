П ри тежък пътен инцидент на хърватската магистрала А3, в района на Лужани (Източна Хърватия), загина 42-годишен шофьор на Skoda Octavia с местна регистрация, това съобщи загребската медия "Индекс".
FOTO UŽASA Prve fotke s mjesta nesreće na A3: Jedan poginuli https://t.co/xCIuuiRYqH— 24sata (@24sata_HR) October 8, 2025
Още четирима души са ранени, съобщи след огледа на място Мирела Шмитал, заместник-прокурор в Окръжната прокуратура в Славонски Брод.
Тя уточни, че до катастрофата се е стигнало, след като 46-годишен водач на BMW с българска регистрация е завил рязко надясно, ударил се е в металната мантинела, след което е изгубил контрол и се е блъснал в бетонната ограда отдясно.
Uznemirujući prizori na A3! Otkrili kako je došlo do nesreće: Bugarin u BMW-u ubio Hrvata https://t.co/B31sqKCsLG pic.twitter.com/d8BVzrJzwT— net.hr (@Nethr) October 8, 2025
„След това е навлязъл в платното за насрещно движение и е ударил странично автомобил с хърватска регистрация. При сблъсъка е загинал водачът на хърватския автомобил“, поясни Шмитал.
Заместник-прокурорът добави, че трима от ранените са транспортирани в болницата в Славонски Брод, а един е превозен с медицински хеликоптер до Осиек. По-рано от полицията съобщиха, че сигналът за инцидента с няколко автомобила е получен тази сутрин около 6:50 часа.
На мястото на произшествието незабавно са изпратени полицейски екипи, спешна медицинска помощ и пожарникари. За оказване на помощ на пострадалите е бил ангажиран и хеликоптер, се казва в официалното съобщение.
Teška nesreća: Autocesta A3 zatvorena kod Lužana, ima ozlijeđenih, stigao i helikopter https://t.co/ySAbHw2INq— 24sata (@24sata_HR) October 8, 2025
Движението по магистралата и в двете посоки беше спряно до 8:25 часа (9:25 българско време), след което беше частично възстановено в едната лента. Трафикът в посока изток-запад остава затворен до приключване на огледа, съобщиха от полицията. Служителите на реда пренасочват движението от пътен възел Славонски Брод-запад по алтернативни пътища.
U prometnoj nesreći koja se dogodila na autocesti A3 u blizini Lužana poginuo je 42-godišnji vozač automobila osječkih oznaka, a ozlijeđene su još četiri osobe, izvijestila je nakon provedenog očevida Mirela Šmital, zamjenica u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu pic.twitter.com/koXbvmp3mI— HINA (@Agencija_HINA) October 8, 2025
*Източник: Chernomore