Р умънският каналджия, затрил 6 мигранти при катастрофа, е хвърчал средно със 150 км/ч преди шкодата ковчег да падне в езерото Вая. Това стана ясно вчера в Окръжен съд-Бургас. Магистратите решиха 26-годишният Старте Чиприан да остане в ареста.

Той е обвинен в причиняване на ПТП на повече от едно лице при евентуален умисъл. Катастрофата е станала в четвъртък вечерта след гонка с полицията между Царево и Бургас. В колата освен каналджията пътували 9 афганистанци. При мелето загинали 6 от тях.

Изплуваха подробности за трагедията с афганистанци край Царево!

„Заради шиповете спуках гума и изгубих контрол. Искам по-лека мярка, за да мога да се видя със семейството си, имам дете на 2 години“, каза с помощта на преводач обвиняемият пред съда. В защитната си теза той твърди, че през цялото време бил заплашван по телефона от поръчителя, че ако не изпълни поръчката, щяло да се случи нещо лошо на семейството му. Тази версия бе лансирана от служебния защитник на Чиприан. От прокуратурата обясниха, че тепърва ще се прави експертиза на телефона на обвиняемия. В залата стана ясно още, че мигрантите молели шофьора да намали преди фаталния сблъсък.

От прокуратурата вчера поясниха, че мигрантите платили по 5500 евро на посредник в Истанбул. На румънския шофьор пък му били обещани по 1250 евро на калпак. Мигрантите е трябвало да бъдат транспортирани до София. Все още не е ясно откъде точно са влезли на наша територия. Според магистратите има достатъчно данни за съпричастност към стореното. Освен това може да се укрие, ако е на свобода. Определението не е окончателно.

